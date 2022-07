Pronostici Wimbledon 4 Luglio 2022, Jannik Sinner batte Alcaraz e va ai quarti di finale contro Novak Djokovic, ma questo lunedì si giocano le altre sfide degli ottavi per completare il quadro. Vediamo il programma del giorno, le quote e i consigli per le scommesse sul tennis.

Pronostici Wimbledon 4 Luglio 2022: le sfide degli ottavi di finale del lunedì

Agli ottavi di finale di Wimbledon questo lunedì ci sono Nick Kyrgios e Rafael Nadal, che affronteranno rispettivamente sul Centre Court Brandon Nakashima (alle 14:30) e Botic van de Zandschulp (ultimo match). Gli altri ottavi maschili sono Kubler-Fritz e Garin-De Minaur. Femminile: Badosa-Halep, Rybakina-Martic, Anisimova-Tan e Cornet-Tomljanovic.

PROGRAMMA DAY 8: LUNEDÌ 4 LUGLIO 2022

CAMPO CENTRALE – 14:30

B. Nakashima (USA) v N. Kyrgios (AUS)

P. Badosa (ESP) 4 v S. Halep (ROU) 16

B. Van De Zandschulp (NED) 21 v R. Nadal (ESP) 2

Campo n.1 – 14:00

E. Rybakina (KAZ) 17 v P. Martic (CRO)

J. Kubler (AUS) v T. Fritz (USA) 11

A. Anisimova (USA) 20 v H. Tan (FRA)

Campo n.2 – 12.00

C. Garin (CHI) v A. De Minaur (AUS) 19

A. Cornet (FRA) v A. Tomljanovic (AUS)

Pronostici Wimbledon 4 Luglio 2022: Jannik Sinner incontra Djokovic ai quarti di finale

La straordinaria vittoria contro Alcaraz ha permesso a Jannik Sinner di centrare per la prima volta in carriera l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon. Dopo il successo contro una delle nuove stelle del circuito, per l’azzurro arriva la vera prova del nove contro la testa di serie numero uno e campione in carica del torneo, Novak Djokovic.

Servirà un’altra impresa all’azzurro (già vincente da sfavorito @3.20 di quota contro Alcaraz), dato vincente @7 per gli esperti di Planetwin365. Un ennesima semifinale in uno Slam per il serbo è bassa @1,10. Per quanto riguarda l’esito finale del match è il 3-0 a favore di Nole il più probabile, a quota @1,78 mentre un 1-3 di Sinner vale @21 volte la posta.

Djokovic è il favorito numero uno anche per il successo finale a Wimbledon per una quota @1,44 di massima mentre l’azzurro, nonostante il cammino fin qui di assoluto livello è ancora lontano dall’ex numero 1 del ranking: il primo Slam del classe 2001 è fissato @21.

3

Tutte le quote sul Tennis

Vediamo le quote SNAI sui testa a testa del lunedì e a seguire le quote antepost aggiornate per la vittoria finale. Nel maschile abbiamo già detto di Djokovic mentre nel femminile lo scivolone della Swiantek (eliminata al terzo turno e ko dopo 37 match vinti consecutivamente) lancia la Jabeur come favorita assoluta.

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.