Pronostici Wimbledon 5 Luglio 2022, siamo arrivati ai quarti di finale del più importante slam sull’erba del Tennis e questo martedì è l’atteso giorno di Sinner contro Djokovic. L’impresa dell’altoatesino non è semplice, lo vediamo anche dalla quota @6.25 per la vittoria contro il serbo, ma proprio su questo big match abbiamo una free pick.

Pronostici Wimbledon 5 Luglio 2022: Sinner incontra Djokovic ai quarti

“Non avevo mai vinto un match sull’erba prima di quest’anno a Wimbledon ma più passa il tempo più mi trovo a mio agio”. Jannik Sinner ha commentato così il suo approdo ai quarti di finale nel tempio del tennis dopo aver sconfitto, in un match bellissimo, Carlos Alcaraz. I due fenomeni della Next Gen hanno dato spettacolo e ora l’azzurro si troverà di fronte, domani nei quarti di finale del torneo, una montagna gigantesca che risponde al nome di Novak Djokovic.

Il tennista serbo è reduce da tre vittorie consecutive a Wimbledon e non perde, sul campo, una gara dal terzo turno del 2016 contro Sam Querrey. L’anno successivo Nole fu costretto ad abbandonare per infortunio. Da allora il tennista di Belgrado non ha più conosciuto sconfitta sui campi di Wimbledon e va a caccia del settimo titolo a Londra. Tutti numeri che fanno pendere il pronostico dalla parte di Djokovic, favoritissimo per gli esperti Sisal che lo vedono vincente a bassa quota @1,12. Sinner, che sta acquisendo sempre più dimestichezza con la superficie veloce, dovrà cercare il match della vita anche perché pareggiare la sconfitta sul rosso di Montecarlo lo scorso anno, unico precedente in carriera tra i due. Il successo dell’azzurro, che volerebbe così in semifinale, si gioca @6,00.

Nonostante Djokovic parta nettamente avanti nei confronti di Sinner, potrebbe uscir fuori un match lungo e tiratissimo: ecco perché un 3-2 a favore del Djoker è offerto @6,25 mentre lo stesso risultato esatto ma per il tennista azzurro pagherebbe @15 volte la posta.

Pronostici Wimbledon 5 Luglio 2022: il programma del martedì

Oggi l’appuntamento è di quelli immancabili: ore 14:30 sul Centre Court di Wimbledon, Novak Djokovic contro Jannik Sinner di cui abbiamo già partlato. Per quanto riguarda l’altro quarto di finale in programma oggi, solo un precedente tra l’idolo di casa Cameron Norrie e il belga Goffin, che si ritroveranno di fronte dopo il torneo di Barcellona del 2021, quando il britannico, attualmente numero 12 ATP, ebbe la meglio agli ottavi di finale per il ritiro da parte dell’avversario.

Passiamo al tabellone femminile. Derby tedesco nei quarti di finale del tabellone femminile con Tatjana Maria contro Jule Niemeier. La prima ha superato agli ottavi la Ostapenko al termine di una battaglia senza esclusione di colpi, mentre la seconda si è sbarazzata in due set dell’idola di casa Heather Watson. L’altro quarto che si disputerà oggi vedrà di fronte la numero 2 Ons Jabeur contro la ceca Marie Bouzkova.

PROGRAMMA DAY 9: MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022

CAMPO CENTRALE – 14:30

N. Djokovic (SRB) 1 v J. Sinner (ITA) 10

M. Bouzkova (CZE) v O. Jabeur (TUN) 3

Campo n.1 – 14:00

T. Maria (GER) v J. Niemeier (GER)

D. Goffin (BEL) v C. Norrie (GBR) 9

Quote e Free Pick Wimbledon

Vediamo tutte le quote aggiornate su testa a testa ed antepost, e a seguire la nostra FREE PICK che oggi si concentra proprio su Sinner.

FREE PICK

Djokovic-Sinner: SINNER +2.5 @1.88

Per la vittoria non se ne parla ma almeno un set l’altoatesino potrà strapparlo a Nole.

