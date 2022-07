Pronostici Wimbledon 6 Luglio 2022, decimo giorno dello slam di Tennis sull’erba inglese del All England Club. In campo Rafa Nadal dopo che ieri Sinner ha messo in difficoltà il grande favorito, Djokovic.

Pronostici Wimbledon 6 Luglio 2022: Sinner sogna contro Djokovic, perde ma ci manda in cassa

Jannik Sinner spaventa Novak Djokovic andando avanti 2 set a 0 prima della risposta di una stella del tennis che arriva alla 43esima semifinale slam carriera, 11esima a Wimbledon. Settima rimonta da 2 set a 0 sotto in carriera, la terza negli ultimi 13 mesi dopo quelle al Roland Garros 2021 contro Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas. Venti titoli dello slam.

Per Djokovic dunque si spalancano le porte della semifinale. Un match che, contro Goffin o Norrie, dopo il pericolo scampato con l’altoatesino ai quarti. sembra quasi una passeggiata defatigante per il serbo.

Sinner se ne va col suo migliori risultato in carriera a Wimbledon. Non aveva mai vinto un match su erba, si è sbloccato alla grande e ha messo in difficoltà un campione come Djokovic di cui abbiamo elencato solo alcuni record, e dopo aver eliminato molto bene l’altra stella del futuro, Alcaraz. Noi andiamo comunque in cassa con Jannik a cui chiedevamo almeno 1 set vinto per la nostra scommessa. 2° free pick vincente consecutiva qui a Wimbledon. Oggi giornata interlocutoria, non ci piace nulla, facciamo no-bet.

Pronostici Wimbledon 6 Luglio 2022: il programma del mercoledì

Si completano i quarti di finale da Wimbledon con Rafael Nadal contro Taylor Fritz e per Nick Kyrgios che affronta il cileno Cristian Garin. Quarti femminili: Simona Halep contro Amanda Anisimova e Ajla Tomljanovic contro Elena Rybakina.

La carriera del californiano Taylor Fritz è svoltata quest’anno e oggi è ai quarti di finale di Wimbledon a ridosso della top-ten mondiale, numero 14 del ranking ATP e 11 dei Championships. Battuti Lorenzo Musetti all’esordio, il britannico Alastair Gray con il punto più bello del torneo, o slovacco Alex Molcan e il qualificato Jason Kubler Fritz senza mai cedere un set a Londra. Basterà questo suo percorso netto per insidiare Nadal sulla strada del Grande Slam? Secondo i bookmakers no visto che le quote sono tutte per il maiorchino intorno @1.40 per la vittoria.

PROGRAMMA DAY 10: MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2022

CAMPO CENTRALE – 14:30

S. Halep (ROU) 16 v A. Anisimova (USA) 20

T. Fritz (USA) 11 v R. Nadal (ESP) 2

Campo n.1 – 14:00

A. Tomljanovic (AUS) v E. Rybakina (KAZ) 17

C. Garin (CHI) v N. Kyrgios (AUS)

Tutte le quote su Wimbledon

Ti piacciono le scommesse sul Calcio e Tennis? Entra nel canale Telegram gratuito del PRESIDENTE per le migliori bombe e le quote più alte di valore.