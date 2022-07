Pronostici Semifinali Wimbledon 2022, siamo arrivati all’atto conclusivo del grand slam sull’erba inglese di questo storico torneo di tennis. Vediamo gli accoppiamenti nel maschile e nel femminile, con quote, analisi, statistiche, il programma completo e i consigli per le scommesse sul tennis.

Pronostici Semifinali Wimbledon 2022: tabellone maschile

Nelle semifinali di Wimbledon 2022 maschile si inizia con Novak Djokovic-Cameron Norrie. Il serbo è alla sua undicesima semifinale della carriera sull’erba britannica, conquistata dopo una grande rimonta ai danni del nostro Jannik Sinner, battuto 3-2 dopo aver inziato sotto 2 set a 0.

In semifinale, dall’altra parte della rete ci sarà l’idolo di casa, numero 12 ATP, che ha dovuto faticare non poco per avere la meglio sul belga David Goffin. Anche in questo caso, sono serviti 5 set per chiudere la contesa.

L’inglese cercherà di fermare una striscia di ben 26 vittorie a Wimbledon da parte di Nole. L’unico precedente tra i due risale alle ATP Final di Torino nel 2021: vittoria facile facile per Djokovic, che si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-1 in un’ora e 8 minuti.

Problemi fisici per Nadal, occasione per Kyrgios

L’altra sfida vede di fronte Rafa Nadal-Nick Kyrgios. Lo spagnolo è stato protagonista di un match eroico contro Taylor Fritz, battuto in 5 set nonostante un problema agli addominali presentatosi già nel 2° set. L’infortunio ha condizionato Nadal ma non tanto da impedirgli la rimonta e una vittoria quasi insperata dopo ben 4 ore e mezza di battaglia.

Nick Kyrgios, dal canto suo, ha conquistato la sua primissima semifinale di uno Slam battendo il cileno Garin in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-6. Dopo aver vinto gli Australian Open in doppio con Kokkinakis, ora Kyrgios minaccia seriamente Nadal, che nel computo dei precedenti è in vantaggio per 6-3 nei confronti dell’australiano ma, se non recupererà dal problema fisico, sarà davvero dura per lo spagnolo che infatti è sfavorito dalle quote. L’occasione verso finale per Kyrgios è di quelle importanti. Noi ci siamo mossi per tempo segnalando la vittoria di Kyrgios per una quota già in calo e destinata a calare ulteriormente.

Pronostici Semifinali Wimbledon 2022: tabellone femminile

La prima semifinale femminile decretata dai quarti è quella che vedrà di fronte Tatjana Maria-Ons Jabeur. La tedesca, numero 103 del ranking WTA, ha vinto il derby contro la connazionale Jule Niemeier. La tunisina, attuale numero 2 del ranking, invece, ha avuto la meglio in rimonta su Marie Bouzkova (3-6, 6-1, 6-1). Sono in tutto tre i precedenti tra queste due tenniste, con la tunisina in vantaggio per 2-1.

Nell’altra semifinale Simona Halep-Elena Rybakina. La rumena, vincitrice nel 2019, ha eliminato la statunitense Amanda Anisimova, testa di serie numero 20 del torneo, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. La russa naturalizzata kazaka, invece, ha avuto la meglio sull’australiana Ajla Tomljanovic ma con qualche difficoltà in più: di 4-6, 6-2, 6-3 il punteggio finale. Per la Rybakina si tratta del primo accesso in una semifinale del grande Slam.

Tutte le quote su Wimbledon

