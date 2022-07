Pronostici Wimbledon 2022 Finali. Weekend conclusivo all’All England Club per le finali di questo grand slam di tennis. Sabato nel femminile ci sono Ons Jabeur-Elena Rybakina mentre domenica tocca a Novak Djokovic-Nick Kyrgios nel maschile. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle finali con le nostre free pick sul tennis.

Pronostici Wimbledon 2022 Finali: Ons Jabeur-Elena Rybakina

Saranno Ons Jabeur ed Elena Rybakina a contendersi sabato alle 15:00 la finale nel tabellone femminile di Wimbledon 2022. Per entrambe si tratta della prima finale di uno Slam e il quarto confronto totale: nei tre precedenti la tunisina è in vantaggio per 2-1, avendo vinto i due scontri più recenti nel 2021 a Dubai e Chicago, dopo aver perso il primissimo incrocio nel 2019 a Wuhan.

Elena Rybakina ha conquistato la finale di Wimbledon battendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 Simona Halep, che partiva favorita per aver eliminato nei turni precedenti grossi calibri come Paula Badosa e Amanda Anisimova.

Ons Jabeur invece in semifinale ha interrotto il sogno della tedesca Tatjana Maria che sarebbe potuta diventare la prima mamma di due figlie a conquistare una finale di Wimbledon. Se la tunisina dovesse vincere il torneo, chiuderebbe la stagione sull’erba da imbattuta dopo aver vinto due settimane fa il WTA 500 di Berlino.

Pronostici Wimbledon 2022 Finali: Novak Djokovic-Nick Kyrgios

Sarà Novak Djokovic contro Nick Kyrgios la finale del tabellone maschile di Wimbledon 2022, in programma domenica 10 luglio alle ore 15:00. In semifinale, il serbo attuale numero 3 del ranking ATP, ha battuto l’idolo di casa, il britannico Cameron Norrie in quattro set. L’australiano Kyrgios invece ha conquistato la finale grazie al forfait di Rafa Nadal.

Statistiche. Per Djokovic si tratta dell’ottava finale di Wimbledon (la quarta consecutiva), la 32ª a livello di Slam. Delle 7 finali fin qui disputate sull’erba britannica, 6 volte è uscito dal campo vincitore (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021), perdendo solo nel 2013 contro Andy Murray. Attenzione, però, perché gli unici due precedenti tra i due finalisti sono a favore di Kyrgios, anche se si sono disputati entrambi sul cemento nel 2017: doppio 2-0 in favore dell’australiano ad Acapulco e Indian Welss.

Quote. Per i bookmaker l’esito della finale (nonostante i due precedenti abbiano visto sempre trionfare l’australiano) è quasi scontato con la vittoria di Djokovic @1.27 di 888sport.it mentre il terzo successo di Kyrgios in altrettante sfide contro il serbo si trova tra @4 volte la posta. Nettamente a favore della testa di serie numero 1 del torneo anche le quote per il risultato esatto con un 3-0 in favore di Djokovic che vale @2,50 mentre lo stesso risultato in favore di Kyrgios si trova in quota @15 volte la posta.

