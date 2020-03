Il betting ai tempi del Coronavirus: alcuni consigli per gli scommettitori

Il Coronavirus ferma il mondo dello sport e con esso anche quello del betting ovviamente, anche se con la nostra redazione stiamo continuando a trovare spunti di scommesse, magari su campionati minori o in live. Ecco alcuni consigli per gli scommettitori ai tempi del Coronavirus.

Sempre più eventi, manifestazioni, campionati e competizioni sportive si stanno fermando in tutto il mondo e a tutti i livelli (clicca qui per tutti gli aggiornamenti) e questo ha ovviamente un impatto sull'industria del betting. Per esempio l'annullamento della March Madness di College Basket e lo stop degli altri eventi sportivi negli States costerà oltre 4 miliardi agli operatori.

Ma questo è un periodo "difficile" (tra virgolette ovviamente) anche per gli scommettitori che hanno palinsesti sempre meno importanti su cui scommettere, e anche per i semplici appassionati. Vi diamo qualche consiglio perché la nostra redazione sta continuando ogni giorno a trovare spunti per le scommesse e a fornirvi le free pick quotidiane.

I campionati ancora in gioco e su cui si può scommettere, dalla Turchia al Sud America

In Russia il Coronavirus sembrava non esistere, ma nelle ultime ore la situazione pare essere cambiata. I campionati di Calcio ora sono a rischio, anche se sembra reggere l'opzione delle porte chiuse, come i playoffs di Hockey su Ghiaccio KHL che regala ottimi margini di profitto nelle scommesse. Se ci seguite ogni giorno sul podcast BETITALIAWEB DAILY SHOW e seguite le giocate di Insider lo sapete, visto che abbiamo chiuso una regular season al +11% di ROI. Inoltre nel nostro podcast stiamo dando anche giocate vincenti sul calcio, e lo faremo finché ne avremo la possibilità. Ci saranno puntate speciali del nostro podcast anche nel weekend, sabato e domenica, per tenerci compagnia. Seguiteci, non avete impegni, non avete scuse!

Tornando al calcio in Turchia il campionato sembra andare avanti, e la Super Lig è obiettivamente una manifestazione abbastanza importante da seguire, con molte informazioni reperibili, e quindi valida anche per scommettere. Stesso discorso per quanto riguarda il calcio in Sud America (si gioca in Messico, Brasile, Bolivia, Coppa Argentina, così come in Ecuador, Paraguay, Uruguay e Cile ma a porte chiuse, mentre si fermano la Colombia, il Venezuela e il Perù), e qui la nostra redazione ha la fortuna di poter mettere in campo un altro big come Striker151, esperto di calcio sudamericano. Serbia e Ungheria, altri campionati spendibili nelle scommesse, sembrano andare avanti a porte chiuse, come il calcio in Australia.

Ci sarebbe poi da fare anche un discorso interessante su come le porte chiuse, e quindi l'assenza di pubblico, possa incidere sulle scommesse, ma magari sarà un discorso che affronteremo più avanti, tanti il tempo non sembra mancarci.

Si continua a giocare anche in campionati minori africani ed arabi, ma qui la situazione è molto più complicata, anche solo nel reperire informazioni e per quanto riguarda l'affidabilità nelle scommesse. Forse questi sarebbero eventi più da seguire in live (ne parliamo subito sotto).

Live betting, un buon passatempo nei giorni in cui bisogna restare in casa

In questo periodo in cui bisogna restare a casa, abbiamo la possibilità di seguire gli eventi sportivi che ancora si giocano, anche quelli più sconosciuti grazie ai servizi streaming che molti bookmakers offrono gratuitamente ai propri utenti per il Live Betting.

Perchè allora non seguire questi eventi che in condizioni normali non avremmo mai avuto tempo di seguire, e magari fare un pò di betting live? Ci passeremo il tempo e magari faremo anche qualche cassa. Già alcuni utenti sul nostro canale TELEGRAM aperto a tutti: BAR SPORT WEB, danno i loro consigli, e prossimamente anche la nostra redazione si attiverà in questo senso, magari seguendo qualche evento proprio in diretta, con giocate e scommesse live. Intanto invito anche gli altri utenti a dare i loro consigli e ad entrare nel nostro canale Telegram, l'unico bar in cui è permesso entrare in questo periodo.

Didattica: approfittate per studiare, fare tracking e migliorare le vostre strategie nel betting

In un momento del genere la cosa migliore è quella di studiare, migliorare il proprio gioco e conoscere nuove strategie. Anche in questo campo possiamo contare su alcuni assi come Morfeo e la sua Guida alle Scommesse Sport USA (clicca qui).

La nostra redazione si sta già adoperando nella preparazione di pillole e video sul nostro canale YOUTUBE per la didattica sulle scommesse. In questi giorni per esempio uno dei massimi esperti di Trading Sportivo, WILLIAM MCCOIST, ci farà la prima video lezione sul betting exchange (parleremo della strategia Lay the Draw 2).

