Scommesse sportive: 10 anni di BetItaliaWeb, un grande traguardo e un anniversario che arriva in un momento difficile

Il 17 marzo del 2007 nasceva PIW, e 3 anni dopo si aggiungeva BetItaliaWeb.it. Dieci anni nel mondo delle scommesse sportive online sono un grande traguardo, e avevamo preparato un mese di promozioni con tanti regali, dalle guide agli accessi ai canali VIP Telegram, fino a Contest sulle scommesse con in palio Bonus Scommesse ogni giorno, ma purtroppo il momento è difficile e abbiamo deciso di posticipare questo anniversario.

10 anni di Betitaliaweb! Il 17 marzo 2010 nasceva il nostro sito di scommesse sportive che ora conta una redazione di 14 tipsters al lavoro quotidianamente per coprire il mondo delle scommesse sportive, non solo sul calcio ma su tutti gli sport da tutto il mondo.

BetItaliaWeb: 10 anni di professionalità nel mondo delle scommesse sportive

In un mondo dove nascono (e spariscono) come funghi sedicenti tipsters che promettono vincite milionarie, resistere per 10 anni con serietà e professionalità non è semplice, ma noi di BetItaliaWeb ce l'abbiamo fatta, e speriamo di vivere altri 10 anni alla grande, con i nostri fedeli utenti che ogni giorno ci seguono e ci supportano sui nostri tanti canali di comunicazione. Ovviamente il sito di riferimento, ma pure i canali Telegram, i nostri podcast quotidiani su SPREAKER, i video didattici e di approfondimento e anche le dirette sul nostro canale YOUTUBE e i profili INSTAGRAM.

Per questo anniversario avevamo preparato una grande campagna di promozione, con tanti Bonus speciali, regali quotidiani, Contest e tanto altro per vincere le nostre guide in formato pdf ma anche per accedere ai nostri canali VIP su Telegram e ricevere Premi speciali come contenuti esclusivi. Il momento di emergenza del Covid-19 (e i nostri canali VIP praticamente fermi visti i pochi eventi sportivi in gioco) ci ha però fatto posticipare questa grande festa, nostra e dei nostri utenti vecchi e nuovi, a data da destinarsi. Non ci sembrava il massimo fare una campagna in un momento del genere, con il Coronavirus che continua ad espandersi, ma continuate a seguirci, andrà tutto bene ed è solo questione di tempo. BET tornerà con una grande festa per celebrare giustamente questo grande traguardo.

Intanto vi abbiamo già dato i nostri consigli per il betting ai tempi del Coronavirus, e noi vi continuiamo a tenere compagnia ogni giorno (anche il sabato e la domenica in questo periodo di quarantena) con i nostri podcast dove inoltre riusciamo sempre a scovare le migliori free pick su tutti gli sport, ma inizieranno anche le dirette YOUTUBE sugli eventi sportivi che riusciremo a seguire (purtroppo sempre meno) e i video didattici per migliorare le proprie strategie nelle scommesse e anche nel Trading Sportivo con William McCoist (leggi qui la nostra programmazione).

Vi auguriamo una buona quarantena, e vi ricordiamo di rimanere a casa. L'unico Bar che potete frequentare è il nostro Bar virtuale dello sport su Telegram, gratuito per tutti, e dove ogni giorno ci scambiamo le ultime news dal mondo dello sport e anche i nostri consigli sulle giocate dai tipsters di Betitaliaweb ma anche dai semplici utenti: entra in BAR SPORT WEB.