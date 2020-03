Il betting ai tempi del Coronavirus #2: diamoci all'ippica (e al poker online)

Il modo di dire: "Datti all'Ippica" nel senso comunque significa dire ad una persona incapace di cambiare ambito, come se l'Ippica fosse un mondo semplice! Oggi parliamo di Cavalli e parliamo anche di poker online con la 2° puntata della rubrica del Betting ai tempi del Coronavirus.

Sempre più eventi, manifestazioni, campionati e competizioni sportive si stanno fermando in tutto il mondo e a tutti i livelli (clicca qui per tutti gli aggiornamenti). Noi cerchiamo di andare avanti tenendovi ogni giorno compagnia con i nostri podcast SPREAKER e YOUTUBE (dove inoltre stiamo facendo anche belle casse nonostante il programma scarso e i campionati infimi) andando a parlare anche di sport meno noti.

Datti all'Ippica, come se fosse facile!

In questi giorni stiamo esplorando nuovi mondi nel mondo del betting, nuovi sport, piccoli campionati e tutte le possibilità che lo scarno palinsesto ci offre. Abbiamo lavorato bene con lo Snooker finché si è giocato, ci abbiamo provato con le Freccette prima dello stop anche della Premier League Darts, e oggi lo facciamo con l'Ippica, che non è di certo una novità, anzi il betting nasce proprio con i cavalli.

Con la nostra redazione non abbiamo mai seguito l'Ippica, ma oggi ne parliamo con un esperto amico di BetItaliaWeb. Intanto iniziamo col dire che il mitico Kentucky Derby, che si corre il primo sabato di maggio, è stato posticipato a settembre per la prima volta dalla 2° guerra mondiale.

Ma come funzionano le scommesse ippiche? Iniziamo dal Glossario:

Vincente: si pronostica il cavallo che vincerà la gara.

Piazzato: si deve pronosticare il piazzamento del cavallo prescelto alla fine della corsa. Nelle corse con più di sette concorrenti il cavallo deve piazzarsi primo, secondo o terzo; nelle corse con meno di 8 cavalli ma con un minimo di 4 partenti, si deve classificare primo o secondo.

Accoppiata: si devono pronosticare i 2 cavalli che si piazzeranno nelle prime 2 posizioni dell’ordine di arrivo. L’accoppiata può essere in ordine o in disordine.

Trio: si devono indicare i cavalli che si classificheranno al primo, secondo e terzo posto dell’ordine di arrivo. La Trio si effettua sulle corse con almeno sei cavalli dichiarati partenti.

Tris: si devono indicare i cavalli che si classificheranno al primo, secondo e terzo posto dell’ordine di arrivo. La tris può essere a Girare, con uno o due piazzati, con uno o due vincenti.

Quartè: consiste nell’individuare i primi quattro cavalli nell’esatto ordine di arrivo della corsa oggetto della scommessa ippica stessa.

Passiamo ora ai tipi di corsa nell'Ippica che sono due:

Trotto: è un’andatura in due tempi in questa successione: posteriore destro con anteriore sinistro, posteriore sinistro con anteriore destro, connessi da un tempo di sospensione, è inoltre un’andatura non basculata ma saltata. Con quest’andatura il cavallo può raggiungere una velocità che va dai 10Km/h ai 55Km/h.

Galoppo: è l’andatura natura del cavallo più veloce, basculata e si svolge in tre tempi: posteriore sinistro, diagonale sinistro, anteriore destro e tempo di sospensione prima della falcata successiva. Un purosangue al galoppo può raggiungere in pochi minuti anche i 70Km/h.

A questo punto scegliete il bookmakers che fa al vostro caso e sfruttate i Bonus Benvenuto ma anche i molti bonus speciali offerti sul Ippica. Ora scegliete se scommettere su una corsa al trotto o una al galoppo e la tipologia di scommessa (vincente, piazzato, tris...). Verificate, una volta terminata la corsa, sulla sezione “risultati ippica”, l’ordine di arrivo di quella corsa.

Poker Online, un passatempo divertente nei giorni di Quarantena

Ne avevamo già accennato nella prima puntata, il Poker Online in questi giorni in cui bisogna rimanere chiusi in casa, è una buona alternativa e potrebbe essere anche un passatempo remunerativo, ma attenzione, non buttatevi alla cieca. Anche qui fatevi prima un minimo di cultura nel nostro sito www.pokeritaliaweb.org, sito di riferimento da ormai 13 anni nel mondo del poker live e online. Per esempio potete visitare la sezione Strategie per avere una prima infarinata su tutte le tipologie di gioco (non solo Texas Hold'Em ma anche Omaha, Studi e tanto altro).

In questi giorni le poker room stanno programmando ricchissimi tornei free roll e garantiti con montepremi più alti del solito, ma c'è anche la possibilità di giocare partite veloci con i Sit&Go e il Cash Game. Se vuoi ricevere i migliori bonus benvenuto contattaci. Ecco le nostre poker room partner principali:

SISAL

Offerta Speciale PIW

STANLEYBET

Rakeback 30%

MONKEYBET

Rakeback 45%

888Poker

Offerta Speciale PIW

Vuoi altre informazioni sul poker online? Contattaci alla mail: info@betitaliaweb.it.