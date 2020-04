Il betting ai tempi del Coronavirus #3: i migliori film su sport, scommesse, poker e casino da vedere nei giorni di quarantena, dalla Mandrakata a Rounders

Sono tanti i film sugli sport, ma anche quelli sul gambling in generale, dalle scommesse, al poker e ai casino. In questo periodo di quarantena abbiamo fatto una lista di film da vedere (o da rivedere visto che alcuni sono molto famosi), a tema sport.

Sempre più eventi, manifestazioni, campionati e competizioni sportive si stanno fermando in tutto il mondo e a tutti i livelli (clicca qui per tutti gli aggiornamenti). Noi cerchiamo di andare avanti tenendovi ogni giorno compagnia con i nostri podcast SPREAKER e YOUTUBE (dove inoltre stiamo facendo anche belle casse nonostante il programma scarso e i campionati infimi) andando a parlare anche di sport meno noti.

I migliori film sul Gambling, dalle scommesse al poker, passando dal Black Jack

Vediamo i migliori film che parlano di gambling ed azzardo in qualche modo. Betting, poker e anche Casino in genere.

CASINO’

Robert De Niro diretto da Martin Scorsese, in uno dei film più belli sull'argomento Casino, e con un cast eccezionale che conta anche Joe Pesci, Sharone Stone e James Wood. Imperdibile.

LA STANGATA

Un grande classico da 7 premi Oscar, tra cui quello di miglior film, con Paul Newman e Robert Redford organizzano il raggiro ai danni del potente boss Doyle Lonnegan.

REGALO DI NATALE

Un altro grande classico della filmografia italiana, diretto da Pupi Avati, in una mitica partita di poker classico la notte di Natale.

IL GIOCATORE – ROUNDERS

Il film sul poker più bello di sempre con protagonisti Matt Damon e Edward Norton ma anche John Malkovich nei panni dell'iconico Teddy KGB e un cameo del campione del mondo di poker, Jhonny Chan.

CALIFORNIA POKER

Molto meno noto rispetto a The Rounders, commedia del 1974 che vede protagonisti due uomini diventati amici in una sala da poker con la passione per il gioco d'azzardo e i casinò.

FEBBRE DA CAVALLO

Conosciuto anche come La Mandrakata, questo film del 1976 è una commedia classica in Italia con protagonisti Mandrake, Pomata e Felice (Gigi Proietti ed Enrico Montesano) malati di scommesse ippiche.

THE GAMBLER - 40.000 DOLLARI PER NON MORIRE

James Caan nei panni di Axel Freed, un professore di New York che deve combattere la sua dipendenza dal gioco d'azzardo che lo porta a maturare un grosso debito con tipi poco raccomandabili.

CASINO’ ROYALE

Qui l'azzardo centra in parte visto che parliamo del film di James Bond interpretato da Daniel Craig, uscito nel periodo d'oro del poker tanto che la partita di Texas Hold Em è una parte principale del film.

RAIN MAN - L'UOMO DELLA PIOGGIA

Dustin Hoffman e Tom Cruise protagonisti in questo film. Malato ma incredibilmente intelligente e con una memoria fotografica, Raymond aiuta il fratello Charlie a vincere sui tavoli di blackjack e a estinguere il suo debito.

21

Storia basata su una storia vera con Kevin Spacey professore di una classe del MIT che utilizza le proprie competenze matematiche per vincere ai tavoli di BlackJack.

Altri Film sul mondo delle scommesse e dei casino:

THE CINCINNATI KINDS

OCEANS ELEVEN

TWO FOR THE MONEY

CROUPIER

LET IT RIDE

CALIFORNIA SPLIT

HIGH ROLLER - THE STU UNGAR STORY

RUNNER RUNNER

MISSISSIPPI GRIND

LUCKY YOU

CATTIVO TENENTE

MOLLY'S GAME

I Film a tema sportivo da non perdere

Vediamo anche i film a tema sportivo più belli e interessanti.

ADRENALINA BLU

Sulla 24 ore di Le Mans si corre un rally per il gradino più alto del podio, ma anche per la vita. Lo scorso anno al cinema è uscito anche Le Mans 66 (Ford v Ferrari) molto apprezzato ma che non abbiamo ancora visto.

RUSH

Niki Lauda e James Hunt, diversissimi tra loro ma entrambi grandi campioni, si sfidano in duelli epici, senza però mai mancarsi di rispetto.

BORG VS MCENROE

La grande sfida tra due miti del tennis.

DIEGO MARADONA

La storia del giocatore di calcio più forte di sempre (scusa Pelè).

I, TONYA

La storia della pattinatrice Tonya Harding.

VIVERE UN SOGNO - GOAL! 2

Santiago Muñez è finalmente diventato un titolare del Real Madrid, il suo sogno continua da dove lo avevamo lasciato nel prequel.

GLORY ROAD

1966. Un allenatore di basket crea una squadra tutta di afroamericani e vince il campionato.

COACH CARTER

Il mondo del basket scolastico americano visto attraverso le gesta di un coach dai saldi principi.

MOMENTI DI GLORIA

Parigi, Olimpiadi del 1924. Due atleti vincono le più importanti gare di corsa. Sono ambedue inglesi ma profondamente diversi.

SULLE ALI DELLE AQUILE

Gli ultimi anni di vita del corridore scozzese Eric Liddell, dopo la sua vittoria alle Olimpiadi di Parigi nel 1924

IL MIRACOLO DI BERNA

Una favola calcistica alla vigilia della finale della Coppa del Mondo del 1954.

UNA BRACCIATA PER LA VITTORIA

La vera storia del campione di nuoto australiano Anthony Fingleton.

DRAFT DAY

La storia è incentrata sul manager dei Buffalo Bills mentre trascorre la giornata per la selezione della National Football League cercando disperatamente di ottenere il numero uno per la sua squadra in difficoltà.

JERRY MAGUIRE

Tom Cruise interpreta un procuratore di giocatori nel mondo del Baseball.

WHEN THE GAME STANDS TALL

Il film è basato su una storia vera, e racconta dell'allenatore di una squadra di football delle superiori, Bob Ladouceur.

UNDRAFTED

Un campione di baseball viene trascurato dal campionato e non accetta il fallimento.

LA GRANDE PASSIONE

La storia dei campionati mondiali di calcio e dei tre uomini che li inventarono: Jules Rimet, Joao Havelange e Sepp Blatter.

SPACEMAN

La vera storia di Bill "Spaceman" Lee, un giocatore di baseball entrato nella storia anche per il suo carattere stravagante.

MILLION DOLLAR MAN

Ad uno sfortunato autista di una compagnia di bibite viene data una seconda possibilità nella vita come calciatore di football americano.

MILLION DOLLAR BABY

Film diretto da Clint Eastwood sul pugilato femminile.

MONEYBALL

Brad Pitt nei panni del general manager della squadra di MLB degli Oakland Athletics, Billy Beane, che ha cambiato il modo di vedere il gioco e le statistiche, e di costruire le squadre vincenti grazie alla conoscenza di Peter Brand, un giovane laureato in economia a Yale.

RACE

La storia di Jesse Owens.

INVICTUS

Storia che tratta dell'apartheid e di Nelson Mandela e come la nazionale di Rugby sudafricana fu importante in quel momento storico.

THE BLIND SIDE

Le storie e le problematiche legate al mondo professionistico del Football Americano.

SPACE JAM

Film animato, Disney, con i protagonisti dei Looney Tunes e col mitico Michael Jordan.

DEAR BASKET

Cortometraggio, premiato anche agli Oscar, del compianto Kobe Bryant.

MIRACLE

La storia del Team USA che nelle olimpiadi del 1980 vinsero contro la Russia, squadra che in quegli anni sembrava imbattibile nell'Hockey.

THE WRESTLER

Il ritorno di Mickey Rourke che interpreta un vecchio wrestler.

CINDERELLA MAN

Pellicola sulla Boxe con la Grande Depressione sullo sfondo.

HE GOT A GAME

Altra pellicola sul Basket da un registra appassionato di pallacanestro come Spike Lee.

OGNI MALEDETTA DOMENICA

Con Al Pacino nei panni di un allenatore di Football Americano (il film sportivo preferito dal nostro Guru).

L'ALLENATORE NEL PALLONE

Commedia italiana con Lino Banfi che tutti almeno una volta abbiamo visto, ma in questi momenti difficili farsi una risata ci fa bene.

MAJOR LEAGUE - LA SQUADRA PIU SCASSATA DELLA LEGA

Vedi sopra, commedia da ridere ma in salsa americana col Baseball.

La lista è solo parziale, se avete altri consigli da darci entrate nel nostro BAR SPORT WEB su Telegram dove ogni giorno ci scambiamo consigli sulle scommesse sportive e non solo.