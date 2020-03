Il betting ai tempi del Coronavirus #4: scommettere sugli E-Sports. Cosa sono League of Legends, DOTA2 e gli altri eSports?

Con i maggiori eventi sportivi tutti bloccati, posticipati o addirittura annullati per l'emergenza Covid-19, per gli scommettitori la quarantena non è facile, ma attenzione perché si può puntare anche sugli E-Sports. Vediamo di cosa si tratta con anche 2 FREE PICK per chi vuole provare queste nuove scommesse.

Sempre più eventi, manifestazioni, campionati e competizioni sportive si stanno fermando in tutto il mondo e a tutti i livelli (clicca qui per tutti gli aggiornamenti). Noi cerchiamo di andare avanti tenendovi ogni giorno compagnia con i nostri podcast SPREAKER e YOUTUBE (dove inoltre stiamo facendo anche belle casse nonostante il programma scarso e i campionati infimi) andando a parlare anche di sport meno noti.

E-Sports, un mondo in crescita anche nelle scommesse

Iniziamo col dire cosa sono gli E-Sports. Il termine è l’abbreviazione di sport elettronici. Queste competizioni non solo attirano tantissimo pubblico in diretta ma sono seguite anche in streaming su YouTube e Twitch.tv. Esistono decine di diversi giochi eSports ma i più famosi e coperti anche dalle quote dei bookmakers, sono League of Legends (LOL) e DOTA 2 ma anche Call of Duty e Fortnite.

E' importante la struttura e il formato di ogni competizione eSports su cui si intende scommettere e ovviamente è necessario conoscere i giocatori e le squadre che partecipano alle competizioni. Possiamo scommettere su ogni tipo di risultato, tra cui i vincitori di singole partite e i vincitori complessivi dei tornei un po come nelle giocate antepost. Vi diamo un esempio con 2 Free Pick sugli E-Sports (LOL), quote Sisal, in programma domenica 22 marzo:

DOPPIA Esports League of Legends @1.82

[Campionato LCS North American Spring Split, start ore 20:00]

Golden Guardians – Liquid: 2

Immortals – TSM: 2

SINGOLA Esports League of Legends @1.70

[Campionato LCS North American Spring Split, start ore 23:00]

100 Thieves - Flyequest: 2