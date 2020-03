Il betting ai tempi del Coronavirus #5: è Ping Pong Mania tra gli scommettitori!

Torna la nostra rubrica per gli scommettitori al tempo del Coronavirus, con sempre meno eventi su cui è possibile puntare. In questo momento difficile è esplosa la Table Tennis Mania. Il Ping Pong si è preso i riflettori principali nel betting nelle ultime settimane, chi lo avrebbe mai detto!

Sempre più eventi, manifestazioni, campionati e competizioni sportive si stanno fermando in tutto il mondo e a tutti i livelli (clicca qui per tutti gli aggiornamenti). Noi cerchiamo di andare avanti tenendovi ogni giorno compagnia con i nostri podcast SPREAKER e YOUTUBE parlando anche degli sport più sconosciuti e delle leghe minori ancora in gioco in questo periodo difficile.

Ping Pong Mania, anche nel mondo delle scommesse!

Una partita al via dalla mattina fino a mezzanotte praticamente ogni 10 minuti, match che durano molto poco e su cui si può puntare anche in live o su ogni set e punteggi, è questa la nuova frontiera del betting nel periodo di Covid-1, il Table Tennis, o Tennis da Tavolo, o ping pong!

Chi lo avrebbe mai detto! L'emergenza Coronavirus ha distrutto i palinsesti. Abbiamo già parlato di eSports e Ippica, e sapete bene che negli sport principali si gioca solo in Bielorussia, ma il Ping Pong come sport su cui giocare e da seguire quotidianamente si sta rivelando il migliore.

Le tante partite assicurano un azione praticamente continua fino a mezzanotte, con solitamente almeno 3 eventi differenti in contemporanea. In questi giorni si giocano le TTStars Series in Repubblica Ceca, la Setka Cup e la Russia Liga Pro.

Negli Stati Uniti, dove lo stop arrivato a marzo ha fatto malissimo ai bookmakers (la March Madness di College Basket è uno degli eventi più scommessi dell'anno negli States, e stava per iniziare anche il Baseball MLB oltre alle fasi calde di NHL e NB), l'AD di William Hill Nick Bogdanovich ha dichiarato che molti scommettitori si sono riversati sul ping pong, con flussi di soldi davvero inattesi che hanno sopreso anche lui. Uno sport che quando torneremo alla normalità calerà molto come copertura, e come interesse dei tipsters, ma è un peccato.

Sì perché oltre a seguire e a giocare sul ping pong anche i risultati stanno andando alla grande con le scommesse, almeno le nostre. Ogni giorno infatti tra PODCAST su YOUTUBE e i canali TELEGRAM di BAR SPORT WEB e BETITALIAWEB DAILY SHOW, discutiamo ogni giorno di Table Tennis e vi diamo le nostre migliori giocate che stanno andando molto bene. Per esempio domenica abbiamo dato 10 giocate incassandone 8. Stessa cosa anche il giorno prima, e pure la nuova settimana è iniziata alla grande con un 4-2 nella sessione della mattina.

La nostra redazione ha infatti diviso in 3 sessioni quotidiane le proprie giocate di Ping Pong. Una sulle partite del mezzogiorno, una su quelle del pomeriggio (indicativamente tra le 15 e le 17) e una sulle sfide serali dalle 20 a mezzanotte.