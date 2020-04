Il betting ai tempi del Coronavirus #7: torna di moda il poker online. Palinsesti arricchiti e tornei freeroll da non perdere

In queste settimane di emergenza Coronavirus e di quarantena, forzati e chiusi in casa, senza sport ed eventi su cui scommettere, e con la noia che regna sovrana, sta tornando di moda il poker online e sempre più poker room hanno rinforzato i propri palinsesti arricchendo i premi dei tornei garantiti, e programmando anche freeroll gratuiti con in palio bonus poker.

Sempre più eventi, manifestazioni, campionati e competizioni sportive si stanno fermando in tutto il mondo e a tutti i livelli (clicca qui per tutti gli aggiornamenti). Noi cerchiamo di andare avanti tenendovi ogni giorno compagnia con i nostri podcast SPREAKER e YOUTUBE parlando anche degli sport più sconosciuti e delle leghe minori ancora in gioco in questo periodo difficile.

Il poker online torna di moda nei giorni della quarantena

Sono lontani i tempi in cui in tv c'erano canali 24 ore dedicati al poker, tornei live seguiti da migliaia di appassionati (ricordo il final table alle WSOP di Filippo Candio, o la vittoria al EPT di Salvatore Bonavena a Praga, eventi che fecero crashare i server di PokerItaliaWeb per via dei tanti accessi per seguirli nel blog live), e poker room online piene zeppe di giocatori.

Intorno al 2010 ci fu il grande boom del poker online che andò poi a calare, anche per via di scelte discutibili come quella di non prendere parte alla liquidità condivisiva con altri paesi che come l'Italia (anzi dopo l'Italia visto che per una volta siamo stati pionieri) regolarizzarono il gioco online (Spagna, Francia, Germania...). Ora si sta assistendo ad un ritorno di moda del poker online, che si sposa benissimo per passare qualche oretta di svago nei giorni di quarantena dove siamo costretti a rimanere tappati in casa.

Le poker room principali hanno migliorato i propri palinsesti e arricchito i premi dei tornei. E' molto importante però sottolineare che si può giocare anche a soldi finti, o per pochi centesimi, quindi per tutte le tasche. Inoltre le room stanno organizzando anche molti tornei FREEROLL.

Cosa sono i tornei Freeroll? Come iscriversi ai tornei gratuiti?

Si tratta di tornei (solitamente Texas Hold'em) con un montepremi garantito che può essere di poche decine di euro ma anche di €500, di €1000 o perfino superiori, intesi in Bonus Poker (soldi che non potete ritirare ma che potete spendere nella poker room per giocare su altri tavoli a denaro reale). Si gioca GRATUITAMENTE, nel senso che non è richiesto un buy-in (una posta). Al limite questi tornei Freeroll possono essere protetti da password.

Se volete scoprire i migliori tornei freeroll e le password contattate gli esperti, contattate PokerItaliaWeb da 13 anni punto di riferimento per il poker online in Italia.

