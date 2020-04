Il betting ai tempi del Coronavirus #9: in attesa della MLB qualche consiglio su come scommettere sulla CPBL di Baseball in Taiwan

Tra calcio, basket, pallavolo e ora anche baseball, il Taiwan è la nuova frontiera dello sport e del betting in questi giorni di quarantena ed emergenza Covid-19. Alcuni consigli su come scommettere sulla CPBL.

Sempre più eventi, manifestazioni, campionati e competizioni sportive si stanno fermando in tutto il mondo e a tutti i livelli (clicca qui per tutti gli aggiornamenti). Noi cerchiamo di andare avanti tenendovi ogni giorno compagnia con i nostri podcast SPREAKER e YOUTUBE parlando anche degli sport più sconosciuti e delle leghe minori ancora in gioco in questo periodo difficile.

Consigli per le scommesse sulla CPBL di Baseball in Taiwan

La CPBL è il campionato locale di Baseball del Taiwan a cui partecipano 4 squadre, formate anche da giocatori che hanno un passato in MLB o nelle minors americane, o sono ancora sotto contratto, in particolare i pitchers. Con così poche squadre non sarà difficile iniziare a conoscere i lanciatori al via, ma anche i punti di forza offensivi delle varie squadre e i bullpen. Il problema è che le conferme dei lanciatori al via vengono date con poco margine di tempo sul sito ufficiale della CPBL e reperire informazioni non è semplice come in MLB, ovviamente.

Iniziamo col dire che lo scorso anno in CPBL si sono viste 11.0 runs di media, quindi tanti punti, molti di più rispetto a quelli che siamo abituati a vedere in MLB (almeno che non si giochi a Coors Field in Colorado). Le difese non sono il massimo, e non è raro vedere partite con molti errori. Generalmente gli attacchi sono quindi più dominanti rispetto alle difese, ma rispetto alle squadre di MLB, le lineup si affidano a pochi battitori che possono fare la differenza, e anche qui sarebbe importante reperire informazioni su eventuali infortuni o assenze che possono essere determinanti.

Per le statistiche dei pitcher e per gli infortuni cerchiamo di darvi una mano anche noi sul nostro podcast con le ultime news e i consigli per le scommesse che escono anche sui canali TELEGRAM gratuiti di BAR SPORT WEB e BETITALIAWEB DREAM TEAM.

Dal 2014 la lega ha cambiato palline, e gli homeruns sono saliti del 150%!!! Nella passata stagione di CPBL abbiamo visto 2.14 home runs di media a partita. Un altro aspetto da considerare è quello degli stadi vuoti visto che in Taiwan si continua a giocare, ma a porte per quanto riguarda il Baseball.

Le condizioni meteo sono un fattore importante in MLB, e anche la CPBL non fa eccezione, anzi, le condizioni in Taiwan da aprile, con molta umidità e caldo, non aiutano i pitchers, specialmente quelli nuovi che arrivano da fuori e che si devono ambientare al clima. Caldo e umidità, ma anche repentini cambi di clima e piogge improvvise sono condizioni abbastanza familiari in questa lega con cui bisogna confrontarsi anche a livello scommesse.

La stagione di CPBL si divide in due fasi, una prima parte da 60 partite al termine della quale la squadra migliore ha già l'accesso alle Taiwan Series. A questo punto i record vengono azzerati per altre 60 partite della seconda fase e anche in questo caso la squadra che avrà il miglior record nella 2° fase, sfiderà in finale per il titolo la migliore della fase uno.

Vediamo ora le squadre di questo campionato:

Rakuten Monkeys

2019 record: 63-55-2

I Monkeys hanno dominato questa lega vincendo 5 volte negli ultimi 6 anni anche se quest'anno c'è stato un cambio societario (erano i Lamigo Monkeys). I Monkeys hanno avuto il miglior attacco dello scorso anno con 6.6 runs segnate di media (5.7 quelle concesse) e hanno vinto pur con una rotazione tra le peggiori come ERA (5.11), dati che hanno reso questa squadra la migliore negli Over, e anche questa stagione è iniziata con una serie di Over e di partite a punteggi altissimi, finite anche sopra le 20 runs totali. Tra i pitchers più noti di questa squadra abbiamo Lisalverto Bonilla, Ryan Carpenter ed Elih Villanueva ma i Monkeys hanno aggiunto anche un carico da 90 come Justin Nicolino che tra 2015 e 2017 ha giocato 33 stars con i Miami Marlins. La stella offensiva è Chu Yu-Hsien, nominato MVP dello scorso anno dove è stato il migliore nei fuori campo (30 homeruns) e in basi guadagnate (277).

CTBC Brothers

2019 record: 62-56-2

I Brothers sono stati i migliori della seconda parte di stagione, ma sono stati schiacciati in finale dai Monkeys che hanno vinto la serie 4-1. I Brothers lo scorso anno sono stati tra i migliori in difesa e in rotazione come ERA (4.58). Nonostante questo nelle partite dei Brothers abbiamo assistito a 10.9 runs totali di media lo scorso anno (5.6 segnate, 5.3 concesse). La serie finale contro i Monkeys è stata addirittura incredibile con 17.2 runs di media. I Brothers hanno rinforzato la rotazione firmando Ariel Miranda che abbiamo visto con i Seattle Mariners, e Esmil Rogers che ha passato 7 anni nella major americana e sulla carta è il giocatore con più esperienza da mettere in gioco in questo senso.

Fubon Guardians

2019 record: 63-55-2

I Guardians hanno avuto un rendimento al pari dei Monkeys lo scorso anno in stagione regolare, ma non sono riusciti ad arrivare a giocarsi il titolo. La squadra di Fubon è stata la migliore come ERA (4.66) e ha concesso solo 4.68 runs di media segnandone però 5.1 a partita, un dato un pò bassino per la CPBL. I Guardians sono così stati la miglior squadra da Under e quest'anno potranno contare su Lin Che-Hsuan che ha passato molti anni formandosi nel sistema dei Boston Red Sox, oltre a Chiang Chih-Hsien e al prima base Lin Yi-Chuan. Inoltre in rotazione possono contare su Henry Sosa e Mike Loree. Sosa ha tenuto un dominante 1.56 ERA con 0.81 WHIP in 12 start (O/U 4-8), Loree ha finito la stagione con un record personale di 12-9 e nei primi 4 anni in Taiwan ha tenuto una percentuale di vittoria personale vicina al 65%.

UniPresident Lions

2019 record: 48-70-2

Senza dubbio la peggior squadra dello scorso anno visto che ha vinto meno di 50 partite. I Lions sono stati la squadra che ha concesso già runs agli avversari (6.46) e allo stesso tempo sono stati anche i peggiori in attacco (4.52) ma quest'anno dovrebbero migliorare nel reparto offensivo visto che ritrovano la loro stella, Chen Chieh-Hsien, che rientra da un infortunio. Parliamo del migliore nel roster come homeruns segnati e di un giocatore da .368 di media battuta ma che ha saltato oltre 100 partite lo scorso anno. In rotazione possono contare anche su Josh Roenicke e hanno aggiunto al roster Donn Roach e Ryan Feierabend, tutti giocatori con un passato negli States.