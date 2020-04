Il betting ai tempi del Coronavirus #10: lo Share TV, la nuova frontiera delle scommesse

Anche oggi siamo a parlare di scommesse particolari in questo periodo di Coronavirus che ha praticamente bloccato tutti gli sport e i campionati principali a cui eravamo abituati. Oggi parliamo delle scommesse sullo Share dei programmi televisivi, una nuova frontiera delle scommesse che può regalare ottime casse, chiedete a Darius in merito.

Sempre più eventi, manifestazioni, campionati e competizioni sportive si stanno fermando in tutto il mondo e a tutti i livelli (clicca qui per tutti gli aggiornamenti). Noi cerchiamo di andare avanti tenendovi ogni giorno compagnia con i nostri podcast SPREAKER e YOUTUBE parlando anche degli sport più sconosciuti e delle leghe minori ancora in gioco in questo periodo difficile.

Le scommesse sullo Share TV sono la nuova frontiera del betting

In questi giorni di emergenza Covid-19, con i principali eventi sportivi fermi, anche scommettitori e tipsters stanno viaggiando su altri lidi, diciamo alternativi. Abbiamo parlato di eSports, di grandi campioni che si sfidano da casa propria in eventi virtuali (come quello di NBA2K, ma anche il campionato di Formula 1, per non parlare della MotoGP e tanti altri sport). Abbiamo parlato di Ping Pong, di Baseball in Taiwan, di Calcio in Bielorussia, ma oggi ci spostiamo ulteriormente entrando nel mondo degli spettacoli televisivi.

Nelle ultime settimane bookmakers come Sisal o Snai hanno spinto molto, prima sugli esiti dei reality show più seguiti come il Grande Fratello VIP e Amici, e una volta conclusi, sullo Share TV che i vari programmi principali possono fare, con le linee O/U.

Iniziamo col dire che lo Share è un indice % di quante persone guardano un determinato programma. I bookmakers accreditano una linea ad ogni programma e noi dovremo pronosticare se finirà sopra o sotto tale linea. Per esempio il programma l'Eredità ha una linea del 19.55% di share. Se giochiamo Over puntiamo sul fatto che almeno il 19.56% dello Share guarderà il programma di Amadeus sulla Rai, se giocano Under, viceversa puntiamo su uno share più basso.

Per puntare su queste scommesse bisogna avere una buona conoscenza, anche pregressa, della TV italiana. Bisogna inoltre andare a vedere i vai palinsesti, combinando gli orari e ragionando su quanto un programma di un altra emittente possa influire anche sugli altri programmi della stessa fascia. Inoltre non dimentichiamo anche il fattore quarantena. Se scommettiamo sullo Share TV è anche perché l'emergenza Covid-19 ha bloccato quasi tutto il resto, ma proprio per questo vanno considerate anche le tante persone in casa, dietro alla tv, in questo periodo in cui è impossibilitata ad uscire.

Penserete che scommesse del genere siano da evitare, e invece possono nascondere ottimi guadagni. Il modo più semplice per attenersi a tutti i consigli dati sopra senza però doverli seguire personalmente, specialmente se non siete grandi conoscitori dei palinsesti TV, è affidarsi a chi lo fa di lavoro ogni giorno, ovvero il nostro tipster di riferimento, DARIUS, che oltre a continuare il suo lavoro sul poco Calcio che c'è il programma nel canale FREE sul TELEGRAM, e oltre ad aspettare il suo core business, le scommesse sul Tennis, in questi giorni nel suo canale VIP quotidianamente sta dando anche i suoi consigli e le sue giocate sullo Share TV, e con grandi rendimenti! Qualche esempio?

Pechino Express Under 9,55% Share @1.52 (31/03)✅

John Wick 2 Under 9,55% Share @1.70 (01/04)✅

Grande Fratello Vip Over 19,7% Share @1.65 (08/04)✅

Pirati dei Caraibi Under 11,9% Share @1.70 (09/04)✅

Via Crucis Over 22,8% Share @1.82 (10/04)✅

Avanti un Altro Under 18,55% Share @1.95 (11/04)✅

Blob Under 4,55% Share @1.50 (11/04)✅

Otto e Mezzo Under 7,8% Share @1.50 (11/04)✅

Jurassic Park Over 6,5% Share @1.75 (13/04)✅

Stasera Italia Speciale Under 4,31% Share @1.60 (15/04)✅

Doc Nelle Tue Mani Over 30,99% Share @1.57 (16/04)✅

Captain America Civil War Under 4,1% Share @2.00 (16/04)✅

Twilight New Moon Under 8,24% Share @1.75 (17/04)✅

Puoi Baciare Lo Sposo Under 13,50% Share @2.15 (17/04)✅

Danza Con Me Under 15,99% Share @1.85 (18/04)✅

Ciao Darwin Over 18,20% Share @1.82 (18/04)✅

Non è l'Arena Under 7,10% Share @1.70 (19/04) ✅

Cosa devo fare per seguire Tipster Darius?

Puoi scegliere il canale free telegram Tipster Darius dove verrà pubblicata una pick free al giorno (CLICCA QUI) oppure meglio ancora richiedere l'accesso al canale Tipster Darius Premium dove puoi trovare TUTTO IL MATERIALE rilasciato dal nostro storico e vincente tipster (clicca qui per il suo archivio storico con tutte le giocate documentate).

Come accedo a Tipster Darius Premium?

Molto semplice, manda in messaggio privato su telegram a @pick4bet o via email a info@betitaliaweb.it la seguente frase:

"INFO TIPSTER DARIUS PREMIUM"

Non farti sfuggire la promozione 2 mesi al prezzo di 1, per info @pick4bet col messaggio "INFO 2x1 DARIUS" e scopri come accedere addirittura GRATIS per 2 mesi o a meno di un caffè al giorno!✍🏼

Non accontentarti della sola pick free pubblicata nel canale free, ma supporta il nostro lavoro e accedi a TUTTI i consigli di Tipster Darius!