Il betting ai tempi del Coronavirus #11: iniziano i playoffs di Liga Primera, i consigli e le statistiche per scommettere sul Calcio in Nicaragua

Oggi ci occupiamo di Calcio, lo sport principe in Italia e non solo, ma tenendo fede alla nostra rubrica di scommesse bizzarre ai tempi del Covid-19, parliamo di un campionato che in condizioni normali non ci saremmo mai filati, quello di Liga Primera in Nicaragua arrivata alla fase finale dei playoffs.

Sempre più eventi, manifestazioni, campionati e competizioni sportive si stanno fermando in tutto il mondo e a tutti i livelli (clicca qui per tutti gli aggiornamenti). Noi cerchiamo di andare avanti tenendovi ogni giorno compagnia con i nostri podcast SPREAKER e YOUTUBE parlando anche degli sport più sconosciuti e delle leghe minori ancora in gioco in questo periodo difficile.

Playoffs di Liga Primera: i consigli per scommettere sul Calcio in Nicaragua

In questa puntata speciale del nostro podcast Guru e Striker151 ci danno le statistiche e i migliori consigli per puntare su uno dei pochi campionati che continuano ad andare in scena, quello di Liga Primera in Nicaragua, giunta alle fasi finali dei playoffs dopo aver chiuso la stagione di Clausura col dominio del Managua FC.

