BTS Affiliations rivoluziona il mondo delle affiliazioni gaming in Italia

In un solo anno dalla sua nascita, BTS Affiliations only the best è diventato il punto di riferimento per centinaia di tipsters, siti internet, portali, blog a tema gaming, che lo hanno scelto come proprio network di affiliazione per casinò, poker, scommesse sportive, trading e criptovalute.

BTS Affiliations è nata a Giugno 2020, ma è un progetto di Piw Network società italiana fondata nel 2009, proprietaria di diversi portali di notizie sul gioco in collaborazione con molte altre realtà di italiane. Nella piattaforma sono presenti oltre 20 marchi tra i più conosciuti in Italia e tutti gli strumenti utili per promuovere i brand rispettando le regole italiane, come il comparatore bonus, sia nella versione casinò che scommesse sportive, sia il comparatore quote disponibile per gli sport calcio, tennis e basket, strumenti fondamentali per sia per i siti internet che per i blog.

Ma il punto di forza di BTS Affiliations è il team composto da 6 persone, che risponde a tutte le problematiche degli affiliati, ed è raggiungibile via telefono, mail, telegram, instagram, skype ed è sempre disponibile ad ascoltare i suggerimenti dei clienti e per trovare nuove strategie che possano incrementare le acquisizioni.

La piattaforma di BTS Affiliations è stata progettata per essere del tutto automatizzata e tutti i dati presenti vengono aggiornati ogni 24 ore. Questo è un notevole vantaggio per gli affiliati che possono essere sicuri al 100% che i loro risultati siano sempre tracciati correttamente.

Se vuoi conoscere meglio il mondo di BTS Affiliations:

www.btsaffiliations.com

info@btsaffiliations.com