Scommesse Sportive: gli eventi e il programma dello scommettitore del 6 luglio. Europei e Coppa America, Tour de France, Wimbledon e iniziano le Finals NBA

Vediamo il programma di giornata e gli eventi sportivi principali che ogni scommettitori non deve assolutamente perdere.

Vediamo gli eventi di scommesse sportive da non perdere giorno per giorno, con quote di riferimento di SNAI e SISAL.

Programma Scommesse Sportive 6 luglio 2021

CALCIO Europei

Italia-Spagna, ore 21 sul campo neutro di Wembley: con la prima semifinale hanno inizio le Final Four di questo emozionantissimo Europeo. sono molti i precedenti tra Azzurri e Furie Rosse negli ultimi anni, dal quarto di finale a Euro 2008 vinto ai rigori dagli iberici (futuri campioni), al doppio confronto di Euro 2012 (1-1 nella fase a gironi, 4-0 spagnolo in finale), sino alla rivincita italiana nel 2-0 di Parigi, negli ottavi di Euro 2016. Questa volta, è la Banda Mancini a godere dei favori del pronostico, ma gli uomini di Luis Enrique hanno dimostrato di avere tempra, doti tecniche e sangue freddo, superando ai rigori la bella Svizzera di Petkovic. Azzurri favoriti @1.70 per il passaggio del turno e @2.45 se credete in una vittoria nei 90 minuti.

CALCIO Coppa America

Argentina-Colombia, all'Estadio Mané Garrincha di Brailia, ore 3.00: è la seconda semifinale, che mette di fronte la Seleccion albiceleste capitanata da Lionel Messi (capocannoniere del torneo con 4 reti) e Los Cafeteros degli atalantini Muriel e Zapata, senza dimenticare lo juventino Cuadrado e il partenopeo Ospina. Nella fase a gironi, lo scorso 9 giugno, il match si concluse con un pareggio per 2-2, con l'immediato uno-due argentino (Romero al 3', Paredes all'9') e il recupero colombiano nella ripresa (rigore di Muriel al 51', pareggio in extremis di Miguel Borja al 4' dopo il novantesimo). Pronostico favorevole all'Argentina, per una sfida comunque apertissima a qualsiasi risultato anche se le quote premiano Messi e compagni @1.85 per la vittoria nei 90 minuti.

CALCIO Qualificazioni Champions League

Ferencvaros-Prishtina, Flora Talllin-Hibernians e HJK-Buducnost, alle 18.00; CFR Cluj-Borac Banja Luka e Zalgiris-Linfield, alle 19.00; Fola-Lincoln, alle 19.30; infine, Shkendija-Mura, alle 20.00. Ha inizio il primo turno delle qualificazioni alla Champions 2021-22, al fine di selezionare 6 squadre che avranno accesso alla fase a gironi della competizione più ricca del calcio mondiale per club. Partite di andata e ritorno, senza più la regola delle reti fuori casa che valgono di più. Domani, altri 9 match.

TENNIS Wimbledon

Si parte alle 14 con Karolina Pliskova contrapposta a Viktorija Golubic; a seguire, Muchova-Kerber (15.30). Sul campo centrale, non prima delle 14.30, Jabeur-Sabalenka; infine, per chiudere, Barty-Tomljanovic, alle 17.30, derby australiano che vede di fronte la #1 e la #75 del ranking per la prima volta approdate ai quarti sull'erba londinese. Sul fronte maschile, alle 14.30, Hubert Hurkacz e Daniil Medvedev riprendono da metà quarto set, sul risultato di 26 76 36 43: chi vince, domani se la vedrà con Roger Federer, mentre sono già disponibili le quote sugli altri quarti di finale maschili in programma domani: Berrettini-Auger Aliassime, Djokovics-Fucsovics, Khachanov-Shapovalov. Il nostro Berrettini può fare la storia anche secondo i bookmakers che lo quotano favorito @1.20.

CICLISMO Tour De France

Albertville-Valence, 10/a tappa, 191 chilometri di tracciato pianeggiante, dopo le scosse in salita di sabato e domenica, seguite dal primo giorno di meritato riposo. Si sfiorano le Alpi, in Savoia, senza però imboccare le strade in ascesa, fiancheggiando piuttosto l'Isère e il Rodano, per un finale tagliato appositamente per i velocisti rimasti in gara. Nessun problema per la maglia gialla, saldamente sulle spalle dell'incredibile talento Tadej Pogacar ma oggi il favorito per la vittoria di tappa e Mark Cavendish @2.75 su Wout Van Aert @5.50.

BASKET Nba

Phoenix-Milwaukee, alle 3, nella notte tra martedì e mercoledì: iniziano le NBA Finals 2021 che vedono scontrarsi i Suns, due volte sconfitti nell'ultimo atto (1976 e 1993) senza mai aver vinto un anello, e Bucks, il cui unico successo finale risale esattamente a 50 anni or sono, nel 1971, quando tra le fila della franchigia di Milwaukee militava un certo Lew Alcindor, successivamente noto come Kareem Abdul Jabbar. 7 partite per un titolo ambitissimo: Monty Williams, a dirigere la panchina dei Suns, mentre su quella dei Bucks troviamo Mike Budenholzer: entrambi gli allenatori sono debuttanti a questo livello e, dunque, alla caccia del rispettivo primo successo NBA. Il bilancio in stagione ha visto due successi su 2 da parte di Phoenix, ma sempre di un punto e, nel caso della partita fuori casa, ai supplementari. Per gara 1 i Suns sono chiamati a coprire -6.5 punti di spread e la linea O/U è salita a 219.5 punti totali. Suns nettamente favoriti @1.50 anche per la vittoria finale dell'anello mentre i Bucks si giocano @2.50.