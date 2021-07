Scommesse sportive online: anche a giugno è la nuova Lottomatica-Goldbet in testa alle quote di mercato. Crescono Bet365, Snaitech e Bwin

La nuova Lottomatica si conferma leader del mercato delle scommesse online in Italia con una quota di mercato che supera il 16%. Crescono anche Bet365 e Snaitech, ma pure Bwin e Newgioco.

Vediamo come è andato il mercato delle scommesse online nel mese di giugno 2021, quello degli europei di calcio, che ha visto ancora una volta la nuova Lottomatica (con Goldbet) farla da padrona con il 16,29% delle quote di mercato, anche se in calo dal 19% del mese precedente.

Cresce invece dal 9% al 13,3%, salendo al 2° posto, Bet365, mentre si conferma sul podio, e in crescita a sua volta, anche Snaitech col 13.17% del mercato. Leggera flessione negativa per Sisal col 12,34%. Più indietro sale la posizione di mercato di BWin che passa dal 1,8% al 2,3%.

16,29% LOTTOMATICA

13,37% BET365

13,17% SNAITECH

12,34% SISAL

10,29% EUROBET

8,65% PLANETWIN365

2,89% E-PLAY24

2,30% BWIN

1,69% WILLIAM HILL

1,65% VINCITU’

1,59% NEW GIOCO

1,41% POKERSTARS

1,21% BGAME

1,20% BETALAND

1,15% STANLEY

1,11% BETFAIR

0,91% BETPOINT

0,89% REPLATZ

0,83% SCOMMETTENDO

0,78% 888

0,54% BET ITALY

0,50% MICROGAME

0,49% BETFLAG

0,45% DOMUS

0,41% SOGNO DI TOLOSA

0,39% VITTORIA BET

0,38% SCOMMESSE ITALIA

0,38% SPORTBET

0,26% UNIBET

0,25% TERRYBET

0,25% BETPREMIUM

0,22% HBG

0,22% BETCLIC

0,22% ADMIRAL SPORT

0,21% SLOT PLUS

0,15% MARATHONBET

0,14% PINTERBET

0,12% BETWAY

0,09% MICROGAME

0,09% MACAO

0,06% RICREATIVO B