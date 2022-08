Scommesse Sportive 29 agosto-4 settembre 2022. Questa settimana si giocano i turni infrasettimanali in Inghilterra (Premier League), Italia (Serie A) e Francia (Ligue 1). Nel Ciclismo continua la Vuelta. Tennis, inizia l’ultimo grand slam dell’anno, lo US Open. Nel volley maschile si giocano i mondiali di pallavolo. Ai blocchi di partenza anche un appassionante Eurobasket e nel weekend a tutto gas sia con la Formula 1 che la MotoGP.

Scommesse Sportive 29 agosto-4 settembre 2022: il ricco programma di calcio

Lunedì 29 Agosto

Posticipo Serie B (Como-Brescia)

Posticipi Liga (Cadice-Athletic Bilbao, Valencia-Atletico Madrid)

Martedì 30 Agosto

5a giornata Premier League turno infrasettimanale (4 partite)

4a giornata Serie A (Sassuolo-Milan, Inter-Cremonese, Roma-Monza)

Mercoledì 31 Agosto

5a giornata Ligue 1 (turno infrasettimanale, tutte e 10 le partite)

5a giornata Premier League (5 partite)

4a giornata Serie A (5 partite)

Giovedì 1 Settembre

5a giornata Premier League (Leicester-Manchester United)

4a giornata Serie A (Atalanta-Torino, Bologna-Salernitana)

Venerdì 2 Settembre

Bundesliga anticipo 5a giornata (Dortmund-Hoffenheim)

Serie B anticipo 4a giornata (Cagliari-Modena)

Liga anticipo 4a giornata (Delta Vigo-Cadice)

Sabato 3 Settembre

5a giornata Serie A (Fiorentina-Juve, Milan-Inter, Lazio-Napoli, che sabato!)

6a giornata Ligue 1 (3 partite)

5a giornata Bundesliga (6 partite)

6a giornata Premier League (8 partite)

4a giornata Serie B (8 partite)

4a giornata Liga (4 partite, big match Siviglia-Barcellona)

Domenica 4 Settembre

5a giornata Serie A (4 partite)

6a giornata Ligue 1 (7 partite)

5a giornata Bundesliga (2 partite)

6a giornata Premier League (Brighton-Leicester, Manchester United-Arsenal)

4a giornata Serie B (Sudtirol-Pisa)

4a giornata Liga (4 partite)

Scommesse Sportive 29 agosto-4 settembre 2022: Tennis, si gioca lo US OPEN

Inizia il tabellone principale dello US Open, ultimo grand slam della stagione 2022 di tennis. Assente Novak Djokovic. Per gli azzurri è concesso sognare, in particolare Sinner e Berrettini anche se è il russo Medvedev (campione in carica) il grande favorito dalle quote. Nel femminile come sempre al via nelle lavagne delle quote anteposto domina come al solito Iga Swiantek.

Continua la grande classica a tappe del ciclismo in Spagna, la Vuelta che, almeno stando alle quote, sembra già in mano a Remco Evenepoel. Questa settimana si riprende con la tappa 10 (e anche qui Evenepoel è favorito @1.40 per la vittoria).

Continua la grande classica a tappe del ciclismo in Spagna, la Vuelta che, almeno stando alle quote, sembra già in mano a Remco Evenepoel. Questa settimana si riprende con la tappa 10 (e anche qui Evenepoel è favorito @1.40 per la vittoria).

Scommesse Sportive 29 agosto-4 settembre 2022: inizia Eurobasket

Da giovedì 1 settembre iniziano gli Europei di pallacanestro, un Eurobasket mai così interessante. L’Italia è in campo da venerdì contro l’Estonia dopo la recente vittoria contro la Georgia alle qualificazioni mondiali che però è costata l’infortunio di Gallinari che non sarà in campo agli europei.

E’ la Grecia di Giannis la nazionale da battere davanti alla Slovenia di Doncic e alla Serbia di Jokic. Subito dietro troviamo la Francia mentre gli azzurri sono in seconda fascia dietro a Lituania e Spagna per la vittoria finale. Lo spettacolo non mancherà, seguito con noi, con analisi e consigli per le scommesse.

Gli altri eventi in programma

Continuano i Mondiali di Pallavolo Maschile col primo turno. Già da lunedì è in campo l’Italia nella 2° giornata contro la Turchia. L’ItalVolley tornerà poi in campo mercoledì contro la Cina per l’ultima partita del girone.

Con settembre torna anche la KHL di Hockey su ghiaccio, sport che abbiamo sempre seguito nel VIP di BETTING MANIAC con ottimi risultati grazie alle pick del tipster di riferimento, Insider. Si inizia con CSKA Mosca-Magnitogorsk che apriranno le danze, unica partita in programma giovedì, poi da venerdì e nel weekend il palinsesto si ampia con molte partite.

Sport Americani. Continua la stagione di Baseball Americano MLB. E’ iniziata anche la stagione di College Football NCAAF con le prime partite di Week 0 e nel fine settimana si inizia a fare sul serio con la Week 1 e i grandi programmi in campo, in attesa della NFL dei pro che inizierà a breve e dopo aver dato 5 segnali esatti su 6 nelle sfide di pre-season.

Fine settimana ricco anche per gli appassionati di Motori. La Formula 1 torna subito in pista dopo Spa con il Gran Premio d’Olanda, ma c’è anche la MotoGP con un appuntamento speciale come quello del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini dal circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli.

Pallanuoto, da lunedì 29 agosto inizia anche l’European Championship di Pallanuoto e l’Italia è subito in acqua contro la Slovacchia. Il Settebello se la vedrà poi con Montenegro e Georgia nel proprio girone.