Strategia Scommesse Sportive: Come scommettere sull'Hockey NHL e Basket NBA? Consigli utili per le vostre giocate

In questo articolo riportiamo un paio di spunti per le strategie delle scommesse sportive sugli sport americani. Oggi abbiamo preso in analisi l'Hockey NHL e il Basket NBA.

Come scommettere su l'hockey NHL?

L`hockey non è un gioco a esito finale triplo, in quanto non è previsto il pareggio. Questo ci permette di avere tre tipologie di scommessa base, ovvero:

-Vincente con handicap

-Spread totale punti under/over

-Money Line classica

La NHL attualmente è composta da 31 team e si divide in 2 conference: la Eastern Conference (formata da 2 division, Atlantic e Metropolitan Division) e la Western Conference (formata da 2 Division, Central e Pacific). La cosa più interessante da notare è che nella NHL ogni squadra nella stagione regolamentare già sia partite con le squadre della propria Division, che partite con teal dell'altra division contenuta nella stassa conference, ma anche con squadre dell'altra conference.

Scommesse Basket NBA: Mai dimenticare...

Riportiamo una serie di punti cardine che non bisogna mai dimenticare!

-Ricercare sempre le migliori quote nei vari bookmakers riferite allo stesso evento. Trattandosi di una strategia a lungo termine, le differenze di quote anche se minime, alla fine contano;

-Puntare spesso sulla squadra favorita, meglio ancora se quest'ultima gioca tra le mura amiche. Per quanto il basket sia uno sport abbastanza imprevedibile, i numeri ci dicono che la maggior parte delle volte è proprio la favorita a portarsi a casa una vittoria;

-Prima di procedere con una bet su una determinata squadra, informarsi sempre sulle probabilità che essa ha di vincita grazie alle varie statistiche raccolte per poi scegliere anche il mercato più conveniente;

-Essere sempre alla ricerca di quelle che sono le "giocate di valore" ovvero le famose value bet. Che cosa sono? Le quote non sono altro che un'espressione in percentuale della probabilità che un risultato si verifichi. Molte volte gli operatori dei book possono commettere degli errori di valutazione, lasciando tra le quote gap enormi; noi andremo praticamente a sfruttare questo vantaggio;

-Gestione del bankroll, ovvero fondi per le scommesse o somme che ognuno di noi si può permettere di investire.

