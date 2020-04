Il betting ai tempi del Coronavirus #8: Bielorussia centro del mondo calcistico. Alcuni consigli per scommettere sulla Vysshaya Liga

Ormai dalla prima giornata di campionato stiamo seguendo la Vysshaya Liga in Bielorussia come se fosse la Serie A, o la Premier League inglese, questo perché l'emergenza Covid-19 ha bloccato il calcio in tutta Europa, Bielorussia esclusa, che rimane quindi il campionato più importante del momento considerando che oltre a qui si gioca solo in Nicaragua, Tagikistan e Taiwan (si è fermato anche il Burundi, notizia delle ultime ore).

Alcuni consigli per scommettere sulla Vysshaya Liga in Bielorussia

Le prime 4 giornate di Vysshaya Liga Bielorussia sono già andate in archivio e possiamo iniziare a farci un idea, ma iniziamo con un pò di dati storici. Per esempio, qual è la squadra più blasonata in Bielorussia? Sicuramente il BATE Borisov che ha vinto per 13 anni di fila il campionato dal 2006 al 2018, chiudendo 2° lo scorso anno dietro alla Dinamo Brest. Abbiamo imparato a conoscere il Bate anche in Europa, anche se questa stagione non è iniziata benissimo e il BATE è solo al 7° posto, anche se dopo le prime 2 sconfitte sembra aver cambiato passo con le ultime 2 vittorie. Al comando rimangono però la Torpedo Zhodino e l'Energetik-BGU con 9 punti a testa, frutto di 3 vittorie e 1 sconfitta.

Al momento abbiamo assistito al 48.39% di vittorie per le squadre di casa e il 35.48% di vittorie in trasferta. Salta all'occhio come la Vysshaya Liga non sia per niente un campionato da X visto che da inizio stagione abbiamo visto in tutto solo il 16.13% di pareggi. Il risultato esatto più gettonato viene spartito dal 1-0 e dallo 0-1, entrambe col 19.35% di frequenza, seguiti dal 2-0 col 12.9% e dal 1-1 col 9.68%. Le uniche squadre che hanno giocato almeno 2 partite interne e che sono ancora imbattute in casa sono le due capoliste: Energetik-BGU e Torpedo Zhodino.

Il campionato Bielorusso è dunque un campionato da Under? Senza dubbio. Al momento abbiamo visto il 70.97% di partite da Under 2.5 e solo il 29.03% da Over, con una media totale di 1.97 goals a partita. Inoltre il trend delle reti segnate è anche in calo giornata dopo giornata. Alla prima abbiamo abbiamo visto 2.25 goals di media, un dato calato a 2.0 nella seconda settimana, a 1.87 alla 3° giornata, fino al 1.75 dell'ultimo turno. Per quanto riguarda le partite con Entrambe le squadre a Segno, il 64.52% delle partite finora si sono chiuse con GOL NO. In un campionato da basso punteggio è comunque interessante notare come nel 44.44% dei primi tempi si sia visto almeno un gol.

Se parliamo di tempi, il 26% delle partite si sono chiuse con un Parziale/Finale 1/1, ovvero vittoria della squadra di casa, in vantaggio già nel primo tempo. Questa è la percentuale più alta al momento tra tutte le possibilità, davanti a X/1 col 23%. Non si è ancora vista una singola partita in cui la squadra in trasferta vince il primo tempo ma poi perde la partita (al contrario invece, squadra di casa avanti nel primo tempo ma perdente a fine partita si è vista in 1 occasione).

Lo Slutsk è la squadra che ha segnato di più con 7 reti ma è O/U 2-2 dietro al FC Minsk, al BATE e allo Slavia Mozyr che con O/U 3-1 sono le migliori squadre da Over. Problemi invece per gli attacchi di Rukh e Smolevichi che hanno segnato solo 1 gol a testa. Non a caso queste due squadre fanno parte delle 7 che hanno sempre segnato Under nelle prime 4 giornate (Vitebsk, Zhodino, Neman, Gorodeja e Soligorsk). Le partite in cui vediamo meno gol in assoluto sono però quelle del Soligorsk e del Rukh Brest, appena 0.8 gol totali.

