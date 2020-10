Scommesse Calcio: La Statistica, Serie A sempre più campionato da Gol e Over. 136 gol segnati nelle prime 4 giornate e difese inesistenti

Un tempo il campionato di calcio italiano era noto per le migliori difese del mondo e la grande tattica. Da qualche anno il trend è cambiato, e l'inizio della stagione 2020-21 di Serie A è un esempio perfetto.

La statistica: l'Italia non è più un paese da Under

136 gol in quattro turni di Serie A (con due partite decise a tavolino e due ancora da giocare) sono un numero importante su cui ragionare. Con una media di 3,77 reti a gara, il 62.16% delle partite da Over 2.5 e quasi il 60% da Gol Si con entrambe le squadre a segno sono una vera inversione di tendenza.

E' il Covid che sta influendo in questo trend? Già lo scorso anno avevamo chiuso la stagione con un 62.89% di Over e il 62.11% di Gol Si, anche se dopo le prime 4 giornate i gol totali erano meno (123), per non parlare del 2018-19 (105). In ogni caso già nelle ultime 5 stagioni abbiamo visto questa inversione di tendenza con medie passate da 2,84 gol di media a 3,77 gol a partita.

Nelle partite dell'Atalanta abbiamo visto 5,8 gol a incontro (solo coll Bayern Monaco a 6,7 reti ne vediamo di più). Un altro esempio: il Milan non andava a segno da 24 partite di Serie A di fila dal 1973. Le favorite per lo Scudetto, Juve e Inter, non sanno più tenere la porta inviolata (spiace per chi ha preso i portieri al fantacalcio pagandoli anche un occhio della testa). Nell'ultimo turno a Udine e Torino, in una sfida tra 4 delle squadre che avevano prodotto meno azioni pericolose, abbiamo comunque visto ben 10 gol totali. E che dire del Sassuolo che rimonta da sotto 1-3 a 4-3 a Bologna? Quasi una partita da Playstation. Questo ha portato a un forte calo anche delle quote su Over 2.5, un tempo in media @1.90 e oggi ben più basse di almeno uno 0.20 inferiori.