Statistiche Serie A: dopo le prime 7 giornate di campionato dominano i "2", gli Over e i Gol. L'Empoli e la Fiorentina fanno felici gli scommettitori, disastro Cagliari

Facciamo il punto della situazione statistico alla seconda pausa per le nazionali del campionato di calcio italiano. Dopo 7 giornate di Serie A dominano le squadre in trasferta, ma soprattutto gli Over 2,5 usciti in un impressionante 67.14% delle partite finora giocate nel belpaese. La Toscana fa felici gli scommettitori con Empoli e Fiorentina migliori squadre su cui puntare.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Statistiche Serie A 2021-22

Avevamo già parlato del netto trend del campionato di calcio italiano dove il fattore campo non è più un fattore. Dopo le prime 7 giornate di Serie A il 40% delle vittorie è arrivato da squadre in trasferta, più delle vittorie delle squadre di casa ferme al 38.57% mentre i pareggi sono al 21.43%.

Il risultato esatto che sta uscendo di più è l'1-2 per la squadra di trasferta (12.86%), e questo è un altro dato molto interessante. Infatti nel 71.43% dei casi la squadra in trasferta che ha vinto lo ha fatto con 1 solo gol di margine.

La Serie A si conferma anche un campionato da Over 2,5 con un impressionante 67.14% rispetto al 32.86% degli Under. Anche i Gol SI (entrambe le squadre a segno) sono gettonati col 60% rispetto al 40% dei Gol NO. Più del 67% di Over è un dato altissimo, e lo vediamo anche dagli altri campionati in Europa. Tra i top-5 campionati quello italiano è dove vediamo più Over (Bundesliga 60,3%, Premier League 50%, Ligue 1 49.4%, Liga 37,1%).

Le migliori e le peggiori squadre su cui puntare

Andiamo a vedere anche la classifica di rendimento nelle scommesse che non è la stessa cosa della classifica punti, in quanto dipende da risultati e quote. L'Empoli è la squadra migliore. Se avessimo puntato ogni giornata €1 sulla vittoria dell'Empoli, in base alle quote date dai bookmakers, oggi avremmo in cassa €18 con €7 spesi per un rendimento del 157% anche se va detto che questo rendimento è molto influenzato da una singola prestazione, la vittoria sul campo della Juve in quota @12.

Alle spalle un altra squadra toscana che sta andando meglio del previsto, la Fiorentina di Italiano che è al 75% di rendimento. Il Napoli, finora sempre vincente, si assesta al 3° posto con una resa del 71%, meglio anche del Milan (66%), poi c'è un salto fino all'Inter col 12% di rendimento.

Male il Cagliari che non ha ancora vinto una partita in stagione e lo porta ovviamente ad una perdita del 100% degli investimenti finora (i sardi sono la miglior squadra da X però con una resa del +66% se avessimo sempre puntato sul Pareggio del Cagliari nelle prime 7 giornate). Fanno poco meglio la Sampdoria (-63%) e la Salernitana (-59%) che si è sbloccata solo nell'ultimo turno. Da segnalare anche la Juventus che al momento è costata il 37% del budget degli scommettitori, ma anche la Lazio è passata in negativo con un -19%.

Empoli 157%

Fiorentina 75%

Napoli 71%

Milan 66%

Inter 12%

Roma 11%

Bologna -2%

Torino -16%

Verona -19%

Lazio -19%

Juventus -37%

Atalanta -38%

Venezia -40%

Sassuolo -43%

Udinese -43%

Genoa -46%

Spezia -59%

Salernitana -59%

Sampdoria -63%

Cagliari -100%

