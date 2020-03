Il betting ai tempi del Coronavirus #5: l'unione fa la forza. Entra in Bar Sport Web su Telegram, l'unico bar che puoi frequentare nei giorni di quarantena

Con i maggiori eventi sportivi tutti bloccati, posticipati o addirittura annullati per l'emergenza Covid-19, per gli scommettitori la quarantena non è facile, ma sul nostro canale Telegram ci passiamo il tempo scambiandoci opinioni, pareri e news che mai come in questo periodo sono importanti, e ne stanno venendo fuori anche tante belle casse nonostante il palinsesto scarso.

Sempre più eventi, manifestazioni, campionati e competizioni sportive si stanno fermando in tutto il mondo e a tutti i livelli (clicca qui per tutti gli aggiornamenti). Noi cerchiamo di andare avanti tenendovi ogni giorno compagnia con i nostri podcast SPREAKER e YOUTUBE (dove inoltre stiamo facendo anche belle casse nonostante il programma scarso e i campionati infimi) andando a parlare anche di sport meno noti.

Entra in Bar Sport Web, passa il tempo con noi in chat e fai belle casse

Chi l'ha detto che non si possono fare belle casse anche in questo periodo di scarsezza di palinsesti sportivi e campionati di calcio infimi, sport meno noti ecc...? Noi col podcast BETITALIAWEB DAILY SHOW, ogni giorno (anche il sabato e la domenica) intorno a mezzogiorno diamo le giocate selezionate dalla nostra redazione e abbiamo chiuso 5 belle giornate consecutive in profitto analizzando i flussi, le poche info e le situazioni nei campionati di calcio in Singapore, Haiti, Nicaragua, Bielorussia, Australia, ma anche su sport minori...

Anche i nostri utenti hanno fatto belle casse e dato interessanti spunti, sia di giocate pre-match che live. Il nostro utente Giulio per esempio ha incassato alla grande giocando sugli sfavoriti del campionato in Bielorussia che è iniziato con tante sorprese. Insomma, passarsi un pò di tempo con le scommesse sportive e fare casse non è impossibile nemmeno in questo periodo, anche se l'unione fa la forza perché comunque reperire informazioni su questi campionati minori o questi sport particolari non è semplice.

Inoltre con la nostra chat su TELEGRAM al canale BAR SPORT WEB oltre a ricevere tutte le nostre giocate e free pick quotidiane e le ultime news sportive dall'emergenza Coronavirus, potrete discutere direttamente con i nostri tipsters, avere consigli e scambiare opinioni pure con altri appassionati di scommesse sportive, facendo il tifo su questi eventi per cercare di passarci un pò di tempo in compagnia in questi giorni di quarantena in cui dobbiamo restare tutti in casa.

Bar Sport Web in questo momento è l'unico bar in cui è consentito entrare, ed è ovviamente gratuito. Non ci sarà una grande selezione di birre, o grandi buffet ad aperitivo, ma vi assicuriamo che c'è sempre una grande selezione di free pick e giocate per provare ad andare in cassa tutti insieme anche in questo momento difficile!