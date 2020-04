Betaland: Sport Games e le promozioni sui siti della OIA Services LTD

Per le piattaforme di gioco di proprietà della OIA Services LTD il calcio e le scommesse sportive online non si sono fermate. O meglio, non del tutto. L’entertaiment dei propri giocatori per OIA, è sempre stato l’obiettivo principale di tutte le strategie di business che oggi, ancora una volta, vogliono stupire legando insieme categorie poste su piani molto diversi, quali Sport e Casino, grazie alla nuova promozione 1X2 Champions Win con un montepremi di ben 1.000,00€.

Attiva fino al prossimo Giovedì 16 Aprile, la promozione che puoi trovare su Betaland ed Enjoybet, raccoglie i 5 Sport Games più famosi del mercato, Coppa del Mondo, Coppa dei Campioni, Euro Finali, Football Pro ed Europa, del provider di giochi di Casino 1X2 Gaming.



In questo modo non solo gli amanti del Casino avranno sicuramente una chicca in più per divertirsi, ma anche gli appassionati di Calcio, mettendo alla prova le loro abilità di bettors pronosticando la schedina perfetta.



Il tutto sempre all’insegna del divertimento responsabile, promosso dalla campagna #giocadacasa che invita tutti gli utenti a continuare a divertirsi, coltivando le proprie passioni a distanza e restando a casa almeno per il momento.