Welcome back, la promozione di Tips&Goal, il canale numero 1 dedicato ai segnali di Trading Sportivo

Il mondo dello sport e del calcio tornano in campo dopo la pausa forzata per il Coronavirus, e torna anche il canale numero 1 per i segnali di Trading Sportivo, Tips&Goal, che torna con una promozione speciale: Welcome Back che ti fa entrare nel canale VIP a soli €30 invece di €80.

Dopo oltre 2 mesi di stop dovuti al Corona Virus, riparte alla grande Tips&Goal il canale numero 1 dedicato ai segnali vincenti di TRADING SPORTIVO e lo fa con una super promozione.

Tips&Gol riparte con la promozione Welcome Back

⚽3 mesi di Tips&Goal a soli 30 euro al posto di 80€ (dal 1 giugno al 30 agosto) ed entri nel canale gratis da oggi!

La promozione è attiva da oggi al 31 maggio 2020 ed è valida per tutti gli utenti (anche per i clienti già abbonati) per ringraziarvi della fiducia che avete riposto nel nostro servizio.

Come faccio ad aderire alla promo?

Per aderire alla promozione ti basterà effettuare il pagamento tramite paypal

https://www.paypal.me/tradingsportivo1

NB : una volta pagato contatta @pick4bet per entrare nel canale privato Tips&Goal

Se vuoi maggiori info sulla promozione, o vuoi pagare con un altro metodo (postepay carta di credito ecc...) contatta @pick4bet oppure scrivi a info @italiabettingexchange.com.