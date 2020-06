Scommesse Sportive: i risultati del mese di maggio 2020. Nonostante il CODIV-19, ottime prestazioni dei nostri Tipsters su Calcio e Baseball. A giugno tante novità e promozioni

Non è stato un mese facile, visti gli ancora pochi eventi sportivi in gioco per via dell'emergenza Coronavirus, ma maggio è stato anche il mese del ritorno in campo della Bundesliga, e a giugno si torna a fare sul serio anche con Serie A, Liga e Premier League. Prepariamoci per un grande mese di scommesse con un palinsesto ricchissimo dove le squadre saranno in campo ogni giorno, ma prima andiamo a vedere come è andato maggio.

Vediamo analisi e Pronostici Sportivi Gratis su tutti gli eventi seguiti e con i risultati di maggio 2020.

Risultati Maggio 2020: volano i nostri tipsters pro col Calcio. A giugno in preparazione un Super VIP

Iniziamo dalle giocate FREE PICK che diamo ormai da un anno, ogni giorno, gratuitamente, sul nostro canale YOUTUBE e col podcast BETITALIAWEB DAILY SHOW. Nel nostro podcast oltre alle giocate ufficiali di Guru, Dartagnan, Striker151, Zanardi, Insider, Morfeo, Darius, il Presidente e il Profeta, cerchiamo anche di vedere insieme il palinsesto sportivo del giorno, con un occhio di riguardo sui movimenti di mercato, variazioni di quote e ultime news che possono cambiare la situazione, dandovi i nostri consigli, ovvero le Flash Tips che stanno andando bene a loro volta. La nostra rubrica è in onda su YT ogni giorno intorno a mezzogiorno, ed ecco i rendimenti che abbiamo tenuto in questi mesi, parlando di tutti gli sport, non solo calcio:

💰RENDIMENTO FREE PICK PODCAST LUGLIO-MAGGIO: 661-532-15 +105.81 unità su 2318.5 investite (ROI +4.46%)

💡RENDIMENTO FLASH TIPS: 31-19-3 +8.90 unità su 53 investite (ROI +16.79%)

C'è anche una novità che bolle in pentola, quella di creare un super canale VIP su Telegram e una serie di pronostici e anche di contenuti video ESCLUSIVI per i nostri utenti più fedeli, in cui ritroverete le giocate di: DARTAGNAN, STRIKER151 e ZANARDI tutte in un singolo canale, praticamente la creme della creme dei tipster sul calcio da tutto il mondo (Dartagnan Europa, Striker151 Sud America, Zanardi resto del Mondo).

Darius Re delle scommesse su Calcio e Tennis, ma anche Re dello Share TV

Ora vediamo i singoli Tipsters e iniziamo dal nostro pro di riferimento, DARIUS che ha chiuso il mese alla grande col Calcio in Germania, Bielorussia e non solo, senza dimenticare l'ottimo rendimento con i consigli analizzati che ci ha dato ogni giorno, anche nel periodo più nero di quarantena, sullo Share TV. Parliamo di un tipster da più di 10 anni al lavoro e con oltre 11.000 pick giocare e un ROI vicino al +3.20%. CLICCA QUI PER L'ARCHIVIO PICK DI DARIUS.

Potete entrare nel suo canale PREMIUM di DARIUS con una piccolissima spesa, supportare il nostro lavoro quotidiano, e ricevere ogni giorno tutte le segnalazioni, i consigli e le giocate di Darius su Calcio e Share TV, e tra poco riprende anche il suo main game, il Tennis! Fatevi trovare pronti.

No Baseball MLB? No Problem con la KBO Coreana!

Parliamo anche di GURU che è uno dei fondatori del sito e che in mancanza del Baseball Americano MLB si è dato da fare con la KBO in Corea, riportando grandi profitti (56-36-1) così come nella CNBS in Nicaragua (16-6) e nella CPBL in Taiwan (16-13). La voglia di MLB è tanta e a luglio si dovrebbe tornare sul diamante anche negli States. Fatevi trovare pronti, acquistate la nostra Guida alle Scommesse Sport USA, una guida in pdf, completamente in italiano, che vi introduce nel mondo degli sport americani, dal punto di vista delle scommesse. Inoltre con la ripresa di MLB, ma anche di NHL e si spera NBA, tornerà al 100% pure il nostro canale Telegram IL PRESIDENTE SPORT USA, completamente gratuito, oltre al canale VIP per ricevere tutte le giocate dei nostri esperti sugli sport americani (Guru, Morfeo e FraRiz) con una piccolissima spesa.

Tra i tipsters della nostra redazione che lavorano sugli sport americani c'è anche MORFEO che in questi ultimi giorni abbiamo finalmente rivisto al lavoro pure nel Calcio con un ottimo 8-2 nelle prime 10 giocate date nell'ultimo fine settimana di maggio.

Torna il grande Calcio e tornano anche Il Presidente, Il Profeta e William McCoist

Dopo mesi nel purgatorio del calcio bielorusso, finalmente è tornata la Bundesliga, e per gli amanti di scommesse e Calcio a giugno tornano anche la Serie A, la Premier League e la Liga. Non potevano quindi mancare all'appello IL PRESIDENTE e IL PROFETA con i loro canali TELEGRAM.

Inoltre torna anche il nostro trader di successo, William McCoist, col canale TIPS&GOL dove ogni giorno ricevete i segnali, i suggerimenti e le strategie migliori di Betting Exchange su Calcio e Tennis. Se non conosci il Betting Exchange, o Trading Sportivo, puoi farti un idea con le nostre Guide in pdf, preziosi manuali divisi in 3 diversi livelli (principiante, intermedio e avanzato), in base alle vostre conoscenze, per scoprire cos'è il Trading Sportivo e le migliori strategie applicate dal nostro William McCoist.

