Pronostica e Vinci: dal 1 luglio inizia il Contest di scommesse sul Calcio nel canale Telegram del PRESIDENTE con più di €700 in premi

Dal 1 luglio non perdere il Betting Contest Pronostica e Vinci di BetItaliaweb, la sfida tra scommettitori che mette in palio più di €700 di bonus. Partecipare è semplice e gratuito, mettiti alla prova e vinci i bonus e i prodotti messi in palio dallo staff di BetItaliaWeb.

Sarà un mese di luglio con tantissimo calcio e noi abbiamo pensato di lanciare un Contest proprio sul calcio dal 1 al 19 luglio con in palio 700€ di bonus per i nostri utenti.

Che cos'è il betting contest di BetItaliaWeb, cosa si vince e quando inizia?

Il Betting Contest PRONOSTICA e VINCI è una sfida sulle scommesse sul Calcio a cui tutti gli utenti di BetItaliaWeb potranno partecipare gratuitamente sul canale TELEGRAM de IL PRESIDENTE.

In palio ci sono più di €700 in buoni Amazon, contenuti e prodotti BetItaliaWeb VIP e PREMIUM.

🧾 REGOLAMENTO

Si inizia il primo luglio e si continuerà fino al 19. Le regole sono semplicissime:

📌 Ogni giorno su IL PRESIDENTE sarete chiamati a dare un pronostico su una partita CALCIO selezionata dalla nostra redazione.

📌 Per ogni pronostico esatto ricevi 1 punto classifica.

📌 A fine competizione chi ha totalizzato più punti vince il contest.

📌 Saranno premiati i migliori 12 pronosticatori.

📌 In caso di parimerito ci sarà un sondaggio di spareggio

🎁 I premi sono:

▶️ Buoni Amazon

▶️ VIP Presidente per tutto 2020

▶️ Corso base + 1 mese tips&goal

🆕 Servizio BETITALIAWEB PREMIUM

🎁 PREMI 💲

🥇 1°classificato: 215€

100€ Buoni Amazon

20€ VIP Presidente

65€ Trading Sportivo Calcio

30€ Contenuti PREMIUM

🥈 2°classificato: 150€

100€ Buoni Amazon

20€ VIP Presidente

30€ Contenuti PREMIUM

🥉 3°classificato: 70€

50€ Buoni Amazon

20€ VIP Presidente

4°classificato 70€

50€ Buoni Amazon

20€ VIP Presidente

5°classificato 45€

25€ Buoni Amazon

20€ VIP Presidente

6°classificato 45€

25€ Buoni Amazon

20€ VIP Presidente

Dal 7° al 12° classificato €20

20€ VIP Presidente

🚨 COME PARTECIPARE

Entra gratuitamente nel canale TELEGRAM dedicato al Contest (CLICCA QUI) e contatta @ilpresidenteguru per iscriverti. Pronostica e vinci, dimostra di essere il migliore della comunità e porta a casa i ricchi premi in regalo.