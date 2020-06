Betting Competente: migliora il tuo gioco e i rendimenti nelle scommesse col nuovo canale Telegram di MORFEO

Finalmente anche Morfeo, esperto di calcio e sport americani e anche di statistiche e sistemi applicati al mondo del betting, ha aperto il proprio canale Telegram dove ogni giorno troverete tanti contenuti di qualità per migliorare i rendimenti nelle scommesse ma anche per conoscere meglio il mondo del betting e i suoi segreti con uno dei nostri tipster più preparati.

Novità nel mondo dei Pronostici Sportivi Vincenti di BetItaliaWeb, in questa caldissima estate di rilancio per gli sport e le scommesse sportive, dopo il lungo periodo di lockdown con la quarantena. Finalmente il nostro Morfeo apre il suo canale: Betting Competente, solo per chi vuole migliorare davvero nelle scommesse e chi vuole approcciarsi in modo più professionale possibile al betting e alle strategie dei pronostici.

Morfeo - Betting Competente, entra subito nel canale gratuito

Serietà, gestione del bankroll e un approccio professionale sono le parole chiave di Morfeo, il nostro tipster appassionato di Calcio e Sport Americani che ha aperto il suo canale personale: BETTING COMPETENTE. Da oggi potrete entrare in un nuovo mondo per approcciarvi alle scommesse in modo più serio, seguendo uno dei massimi esperti di statistiche applicate al betting. Del resto li vediamo già dalla sua presentazione:

Salve a tutti! Sono 〽️Morfeo, tipster dal 2012. In questo canale troverete vari contenuti prevalentemente su ⚽️Calcio e sugli 🏈⚾️🏒Usa Sports. In particolare:

-🗡SINGOLE PRE-MATCH sulla 🇬🇧EPL (Premier League);

-📈QUOTE DI VALORE da tutti i campionati del mondo;

-⚔️Almeno una MULTIPLA ogni 3/4 giorni ~@10;

-🔮ANTEPOST in particolari momenti dell'anno;

+📊Vari STUDI APPROFONDITI sugli Underdogs (sfavoriti), sulle quote sopra la pari, sui movimenti delle quote, sui tennisti ecc...

& 🖍CONSIGLI sui Fantasy Sports come (Fantacalcio, FPL, NFL).

📀Contenuti audio e video DIDATTICI speciali ed esclusivi con i consigli sul mondo del betting.

🎥Sessioni di LIVE BETTING private a richiesta in cui seguiremo insieme le partite discutendole, analizzandole in diretta, selezionando eventuali giocate live.

Il tutto (tranne le multiple ovviamente), accuratamente tracciato in file di TRACKING personali che saranno postati con cadenza mensile, stagionale ed annuale.

Report Stagionale 🇺🇸Usa Sports

Tips: 610 (319-284-7)

Betting units: 2613

Total Profit: 46.72 u

Average Odds: @ 1.93

Average Stake: 4.3/10

Win Rate: 52.30%

Yield: 1.79%

Roi: 4.67%

BTL%: 23.11%

Report Stagionale 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 EPL

Tips: 157 (87-65-5)

Betting units: 872

Total Profit: 59.18 u

Average Odds: @1.903

Average Stake: 5.55/10

Win Rate: 55.41%

Yield: 6.79%

Roi: 24.66%

Profitability: 16.39%

