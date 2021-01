Betting Maniac: novità 2021, entrano nel VIP Dartagnan, Striker151 e Insider oltre alle Tips di mercato e alle giocate quotidiane di Guru e Vate

Il canale VIP Telegram di Betting Maniac è sempre più ricco e completo. Alle giocate di Sport USA, Golf e Premier League di Morfeo si sono aggiunti anche le Tips di mercato con i report quotidiani della nostra redazione, le giocate di Dartagnan, il calcio sudamericano di striker151 e anche il basket, volley e hockey europei con Insider, caldissimo in questo avvio di 2021. E il prezzo è sempre lo stesso!!!

2021 è tempo di novità. Nel canale VIP di BETTING MANIAC su Telegram abbiamo superato i 65 iscritti, e abbiamo deciso di premiare la nostra utenza premium con l'innesto di 3 nuovi tipster per darvi un servizio sempre più completo e di qualità, allo stesso prezzo!

Cosa trovavi su Betting Maniac VIP fino ad oggi? Guru (da 13 anni nel mondo del gioco online) e Vate (tipster professionista dal 2012) che si occupano di darti le migliori analisi, statistiche e giocate selezionate su Premier League e tutti gli Sport USA (Basket NBA, Hockey NHL, Baseball MLB, Football NFL e College).

Cosa trovi in più da oggi? I report quotidiani che ogni mattina fanno il punto della situazione sul Calcio, stilati dalla nostra redazione che si occupa di monitorare decine di siti in giro per il mondo con ultime news, infortunati, covid, flussi di mercato e drop di quota anomali, per orientarci ogni giorno nella selva delle scommesse sul Calcio.

Le giocate di Insider, che ha iniziato il 2021 con una striscia di 16 casse consecutive e un 24-2 nelle ultime 26 giocate tra Hockey KHL, Basket (Italiano ed Europeo) e Pallavolo (sia volley maschile che femminile).

📈Guarda lo storico di Insider

Dartagnan, il nostro storico tipster che si destreggia tra le statistiche per trovare le quote di maggior valore sulla Serie A e i principali campionati di Calcio in Europa (Liga, Premier League, Ligue 1, Bundesliga).



📈Guarda lo storico di Dartagnan

Striker151, un altro tipster che lavora con noi ormai da anni, esperto di Calcio sudamericano e titolare di un ROI certificato del +3.99% dal 2017, da quando lavora con noi.



📈Guarda lo storico di Striker 151

‼️Tutti questi regali non cambiano il prezzo dell'abbonamento che rimane invariato. E' addirittura possibile entrare GRATIS sfruttando le nostre offerte e promozioni speciali. Contatta @gurubettingmaniac su Telegram per ulteriori info.

▶️ENTRA IN BETTING MANIAC TELEGRAM

Seguici anche su INSTAGRAM dove ogni giorno trovi notizie, aggiornamenti, variazioni di mercato, drop di quota e tante curiosità dal mondo delle scommesse sportive. Anche qui a breve usciranno delle giocate speciali e in esclusiva per i nostri follower sul profilo Instagram, ovvero le giocate sulle Prestazioni Giocatori NBA che sono sempre molto apprezzate e seguite dal pubblico.

▶️ENTRA IN BETTING MANIAC INSTAGRAM