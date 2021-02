Tipster del mese: a gennaio 2021 Insider chiude con un ROI del +22% con Hockey KHL, Basket Europeo e Volley

Andiamo a vedere il tipster del mese nella nostra redazione. Il 2021 inizia molto bene un pò come si era chiuso il 2020, per Insider che chiude con un +24.54% di rendimento con le sua giocate su Hockey KHL, Basket Europeo e Volley.

Iniziamo col citare tutti i nostri tipsters che lavorano nella redazione di Betitaliaweb.

🧙️️️GURU (Sport Usa NBA-NHL-NFL-MLB-NCAA+Golf) ⚾️🏈🏒🏀🏌‍♂️

🥇DARIUS (Tennis-Calcio) 🎾⚽️

🤺DARTAGNAN (Calcio) ⚽️

💣STRIKER151 (Calcio) ⚽️

🔱REDA/PRESIDENTE (Calcio) ⚽️

🔮PROFETA (Calcio-Ciclismo) ⚽️🚵‍♀️

🖌REDAZIONE (Calcio Redazione) ⚽️

🕵️‍♂️INSIDER (Hockey KHL-Tennis-Volley-Rugby) 🏒🎾🏐🏉🏀

〽️MORFEO (MLB-NFL-NHL-NBA-MLS) ⚾️🏈🏒🏀⚽️

🐼PANDA (Motori F1-MotoGP-SBK) 🏎🏍🏁

🧞‍♂️WILLIAM MCCOIST (Trading-Betting Exchange) 💶📈

🚀BETTING MANIAC

Il migliore a gennaio è stato Insider, il nostro esperto di Hockey KHL, Basket Europeo e Volley che già tra la fine di dicembre e l'inizio del 2021 aveva messo in fila 15 casse consecutive. Il mese di gennaio 2021 si è chiuso un pò in flessione negativa, ma il proiftto di +15.88 unità su 72 investite vale un rendimento del +22.05%.

Lo scorso mese è andato bene anche per dartagnan (+8.57%) che è il nostro tipster di riferimento nei principali campionati di calcio, che chiude il mese in linea con lo scorso, ovvero con un +7.55 unità su 88 investite (lo scorso mese è stato +7.46 su 73 unità investite).

E' stato un inizio di 2021 di leggero negativo per Darius che ha perso -5.63 unità su 189 investite, quindi un passivo davvero modesto su questo numero di giocate e non dimentichiamo che lo sport di punta di Darius, oltre al calcio è il Tennis che torna alla grande da questa settimana con l'Australian Open. Fatevi trovare pronti, accedete al canale FREE.

