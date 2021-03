Tipster del mese: a febbraio 2021 arriva il bis di Insider. Grande rendimento di Morfeo nella Premier League. Dartagnan si conferma, Darius sfrutta il primo slam di tennis

Una altro mese di scommesse sportive è andato in archivio e come sempre andiamo a fare il punto della situazione, segnalando per il 2° mese di fila Insider come tipster più caldo con le sue giocate su Hockey KHL, Basket italiano ed europeo, Volley e Rugby.

Iniziamo col citare tutti i nostri tipsters che lavorano nella redazione di Betitaliaweb.

🧙️️️GURU (Sport Usa NBA-NHL-NFL-MLB-NCAA+Golf) ⚾️🏈🏒🏀🏌‍♂️

🥇DARIUS (Tennis-Calcio) 🎾⚽️

🤺DARTAGNAN (Calcio) ⚽️

💣STRIKER151 (Calcio) ⚽️

🔱REDA/PRESIDENTE (Calcio) ⚽️

🔮PROFETA (Calcio-Ciclismo) ⚽️🚵‍♀️

🖌REDAZIONE (Calcio Redazione) ⚽️

🕵️‍♂️INSIDER (Hockey KHL-Tennis-Volley-Rugby) 🏒🎾🏐🏉🏀

〽️MORFEO (MLB-NFL-NHL-NBA-MLS) ⚾️🏈🏒🏀⚽️

🐼PANDA (Motori F1-MotoGP-SBK) 🏎🏍🏁

🧞‍♂️WILLIAM MCCOIST (Trading-Betting Exchange) 💶📈

🚀BETTING MANIAC

Dopo aver chiuso il 2020 con una serie di 16 casse consecutive a quota media @1.90, Insider ha iniziato il 2021 come miglior tipster con +15.88 unità e un rendimento del +22%. A febbraio è andato in flessione, è stato un mese difficile e corto, ma Insider si è confermato il migliore della nostra truppa come rendimento con le scommesse su Hockey KHL, Basket italiano ed europeo, Volley e Rugby grazie ad un ROI del 7.28%.

Le sue giocate le trovi selezionate in free pick nel nostro podcast su YUOTUBE, ma sono solo una piccola parte. Per riceverle tutte attiva l'abbonamento al canale VIP di BETTING MANIAC dove trovi tutte le giocate e le analisi di Insider e non solo (anche di Guru, Morfeo, Dartagnan e striker151).

Dartagnan avrebbe guadagnato qualcosina in più (+3.96 unità rispetto al +3.86 di Insider) ma investendo maggiormente con le giocate su Serie A e principali campionati di Calcio in Europa, per un ROI del +4,82%.

Si rifà di un gennaio negativo anche Darius che sfrutta il primo slam della stagione 2021 di Tennis, il suo sport principale, chiudendo in profitto (+1.02%) con le giocate sul Australian Open, ma anche sul calcio. Da questo link potete accedere al canale FREE.

Questo mese segnaliamo anche striker151 che ha chiuso sostanzialmente in pari (+0.35%) ma in crescendo negli ultimi giorni con le sue pick sul calcio sudamericano dove riesce a trovare sempre grande valore e drop di quota.

Questa volta citiamo anche Morfeo che nel VIP di Betting Maniac ha lavorato benissimo sulla Premier League inglese. Morfeo ha chiuso con un profitto di +37.99 unità su 155 investite (+25.32%) e a fine mese inizia la stagione di Baseball Americano MLB, lo sport preferito nelle scommesse. Quest'anno in combinazione con Guru metterà a disposizione i suoi strumenti statistici per il metodo di puntate sui Primi 5 Inning, giocate che daremo in esclusiva per i nostri utenti del VIP. Contattateci per accedere al canale Telegram più completo con tutti gli Sport USA ma anche tanto Calcio, Basket europeo, Hockey KHL, Volley e Rugby, ed è in arrivo una new entry, il Panda con le sue analisi e le sue scommesse sui Motori (Formula 1, MotoGP e SBK).

