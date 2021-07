Promozione Betting Maniac: Olimpiadi, Baseball Metodo F5, inizio della stagione Football NFL, Calcio, Motori, Golf, quante occasioni! Entra nel VIP con la nostra "PROMO-OLIMPICA"

Sono iniziate le Olimpiadi, tra poco riprenderanno anche i principali campionati di Calcio, il Football Americano NFL e ci sono pure i Motori e il Golf, senza dimenticare il nostro cavallo di battaglia del momento, l'esclusivo Metodo F5 sulle scommesse nei Primi 5 Inning sul Baseball MLB che sta funzionando alla grande.

Nel canale Telegram VIP di Betting Maniac ogni giorno lavorano 6 tipster professionisti per coprire tutti gli sport, darti gli aggiornamenti più importanti, le rubriche sui drop di quota dal mercato, le quote di valore e i migliori consigli per le scommesse su praticamente tutti gli sport.

PROMO-OLIMPICA, seguiamo i giochi di Tokyo con Insider

Le prime giocate su Tokyo 2020 sono già uscite, alcune anche in free pick. Il nostro Insider, esperto di scommesse su diversi sport, le seguirà per noi dal punto di vista del Betting, e per celebrare questo e tanti altri eventi sportivi al via nei prossimi mesi, abbiamo pensato ad una PROMO-OLIMPICA. Entra con una piccolissima spesa o anche a GRATIS da oggi fino al 3 ottobre (fine della stagione MLB).

📲Scopri tutti i dettagli. Contatta @gurubettingmaniac per sfruttare la promo e accedere al nostro VIP.

Accedi subito al canale FREE dove ogni giorno escono news, statistiche, sondaggi e la nostra Free Pick quotidiana selezionata.

▶️ENTRA IN BETTING MANIAC FREE

Seguici anche su INSTAGRAM dove ogni giorno trovi notizie, aggiornamenti, variazioni di mercato, drop di quota e tante curiosità dal mondo delle scommesse sportive.

▶️ENTRA IN BETTING MANIAC INSTAGRAM

Baseball MLB col METODO F5, il nostro fiore all'occhiello

Il metodo F5 è un sistema di gioco ibrido statistico/analitico sulle scommesse sui Primi 5 Inning di Baseball MLB. Si tratta di un metodo esclusivo e unico al mondo visto che è stato creato da Guru e Morfeo per ottimizzare le giocate sui Primi 5 Inning (appunto F5) con un programma che ogni giorno analizza centinaia di statistiche e parametri che poi confronta per dirci dove i bookmakers hanno "sbagliato" una linea, sottostimando o sovrastimando per quanto riguarda gli Over/Under. Dopo un primo passaggio statistico entra in scena la fase 2, quella analitica dove andiamo a vedere i dettagli di quella partita e di come si presentano i pitcher in quel momento.

Dopo un periodo di rodaggio, il Metodo F5 è ufficialmente iniziato dal 17 giugno e nonostante sia un territorio inesplorato e ancora sperimentale, i primi numeri sono stati eccezionali e ci lasciano ben sperare per il futuro:

⚾️ MLB Metodo F5

[17/06-22/07]

{June +18.54u ; July +51.03u}

(37✅ | 2🔵 | 19❌)

Win Rate 63.79 %

Profit +69.57 u

Average Odds @1.846

Average Stake 5.379 /10

Inizia la stagione di FOOTBALL AMERICANO NFL

La promozione dura fino al 3 ottobre 2021 e poi starà a voi scegliere se continuare l'abbonamento o meno. In ogni caso vi godrete anche il primo mese di regular season di Football Americano NFL con le analisi di Guru e le giocate di Morfeo che ha proprio nella NFL il suo main-sport.

Motori, c'è una stagione di FORMULA 1 e una di MOTOGP da terminare con Panda

Non dimentichiamo i motori con le stagioni 2021 di Formula 1 e MotoGP in bilico come non mai. Il nostro esperto Panda analizza ogni GP cercando le quote di maggior valore, col motomondiale come suo main-sport, ma anche qui c'è Morfeo in supporto con le sue giocate sulla Formula 1 che al momento ci vedono in profitto. Contattaci se vuoi tutti i dati statistici e di resa dei nostri tipsters.

Calcio, a fine agosto tornano i campionati ma non snobbate il GOLF

A fine agosto tornano anche i principali campionati di Calcio e i nostri Dartagnan (calcio europeo) e striker121 (calcio sudamericano) sono già pronti per studiare le migliori scommesse antepost e pre-match, giornata per giornata, con singole, doppie, multiple, sistemi. Siamo già carichi per le scommesse su Serie A, Premier League, Liga e tanto altro, dopo gli ottimi europei di calcio vinti dagli azzurri. Non snobbate il Golf che nelle scommesse continua a darci grandi soddisfazioni con Guru che ha preso 3 degli ultimi 4 vincenti oltre a svariati piazzamenti e testa a testa. A conti fatti il Golf rimane lo sport che ci ha fatto guadagnare di più, anche perchè non è raro andare ad incassare quote @50 o superiori!