Calendario Sportivo: cosa riparte a giugno? Torna il Calcio che conta (Serie A, Liga, Premier League) ma anche il Golf Pga Tour e il Tennis con i Campionati Italiani a Todi

Finalmente si prova a tornare alla normalità anche nello sport e ci attende un mese di giugno pieno zeppo di eventi ad iniziare dal Calcio visto che dopo la Bundesliga tornano anche Serie A, Liga, Premier League e tanto altro. Il Golf Pga Tour riprende col Charles Schwab Challenge negli States, e pure il Tennis con i Campionati Italiani a Todi.

Ultime notizie dal mondo dei Pronostici Sportivi Vincenti con gli eventi che riprenderanno in questo mese di giugno che si prospetta davvero ricco rispetto ai canoni a cui l'emergenza Covid-19 ci ha costretto negli ultimi 3 mesi.

Calendario Sportivo Giugno 2020: torna finalmente il grande Calcio

Dopo la Bundesliga tornano in campo anche gli altri grandi campionati di Calcio in Europa, e non solo, esclusi ovviamente la Ligue 1 francese e la Eredivisie olandese che hanno scelto per lo stop anticipato delle manifestazioni, una scelta che ha gettato nel panico alcune squadre ancora impegnate in coppa, come il Lione, oltre a tutte le considerazioni sulle perdite dai diritti tv.

Dal 11 giugno però si riprende finalmente il Spagna con la Liga. Subito dopo, il 12-13 giugno ci dovrebbero essere le semifinali di Coppa Italia con finale il 17 giugno anche se queste sono tutte date sono da confermare viste le ultime polemiche. La Serie A tornerà invece dal 20-21 giugno. Non dimentichiamo anche il grande Calcio inglese con la Premier League che riprenderà il 17 giugno.

Tutti ci concentriamo su questi tre grandi campionati ovviamente, ma ci sono altre manifestazioni in giro per l'Europa che riprendono e che abbiamo sempre seguito con i nostri tipsters e la copertura delle scommesse. Penso alla Primera Liga in Portogallo che sarà la prima a tornare in campo dal 4 giugno, ma anche la Super Lig in Turchia (12 giugno) che era stato uno degli ultimi campionati ad arrendersi al Coronavirus. Ci sono poi anche l'Eliteserien in Norvegia (16 giugno) e la Premier League in Russia il 22 giugno.

Si torna a giocare anche a Tennis, in verità tornato in campo con match di esibizione da settimane ormai negli States, e anche ultimamente in Austria e in Repubblica Ceca. Dal 22 al 28 giugno si torna anche in Italia, in provincia di Perugia con i Campionati Italiani a Todi ma prima, il 13-14 giugno a Belgrado, il 20-21 giugno a Zara, e il 27-28 giugno in Montenegro Novak Djokovic ha organizzato l’Adria Cup e dal 13-21 giugno si giocherà anche il Torneo di Nizza.

Il Golf torna con il Pga Tour l'11 giugno. Si gioca negli States, a Fort Worth, il Charles Schwab Challenge. La settimana dopo toccherà al RBC Heritage e quella dopo il Travelers Championship. L'European Tour invece non tornerà prima di luglio.

I motori principali come MotoGP e Formula 1 stanno ancora studiando per la ripartenza, tra tanti GP annullati e le idee di doppi turni sullo stesso tracciato. Al momento si corre solo negli USA con la Nascar e la Indycar. Approposito di States, sembra che per rivedere in campo le stelle degli Sport Americani come NBA, NHL e MLB, bisognerà aspettare fino a luglio. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti, intanto vediamo il calendario che ci attende per giugno:

6 giugno INDYCAR Texas Motor Speedaway Confermato USA

7 giugno NASCAR Folds of Honor QuickTrip 500 Confermato USA

10 giugno NASCAR Blue-Emu Maximum Pain Relief 500 Confermato USA

11 giugno CALCIO Liga: ripresa post-pandemia Confermato Spagna

11-14 giugno GOLF PGA Tour – Charles Schwab Challenge Confermato Fort Worth (USA)

12-13 giugno CALCIO Coppa Italia, semifinali di ritorno Da confermare Italia

13-14 giugno TENNIS Adria Cup Confermato Belgrado (Serbia)

13-21 giugno TENNIS Torneo di Nizza Confermato Nizza (Francia)

14 giugno NASCAR Dixie Vodka 400 Confermato USA

17 giugno CALCIO Premier League: ripresa post-pandemia Confermato Gran Bretagna

17 giugno CALCIO Coppa Italia, Finale Confermato Roma (Italia)

18-21 giugno GOLF PGA Tour – RBC Heritage Confermato Hilton Head (USA)

20-21 giugno CALCIO Serie A: ripresa post-pandemia Confermato Italia

20-21 giugno TENNIS Adria Cup Confermato Zara (Croazia)

21 giugno NASCAR GEICO 500 Confermato USA

22-28 giugno TENNIS Campionati Italiani Confermato Todi (Italia)

25-28 giugno GOLF PGA Tour – Travelers Championship Confermato Cromwell (USA)

27 giugno NASCAR Kids Free 325 Confermato USA

27-28 giugno TENNIS Adria Cup Confermato Montenegro (sede da definire)

28 giugno NASCAR Worry-Ree Weather Guarantee 350 Confermato USA