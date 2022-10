Scommesse Sportive Online: nel mese di settembre 2022 la spesa cresce del 25%

La spesa complessiva dei giocatori italiani per le scommesse sportive online, nel mese di settembre 2022, risulta essere pari a 149,2 milioni di euro, valore in crescita del 25% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il duo Goldbet-Lottomatica al comando come quota spesa.

Il podio degli operatori

Al comando della quota di mercato, in base alla spesa dei giocatori italiani per le scommesse sportive online nel mese di settembre 2022, troviamo il duo Goldbet-Lottomatica, con una quota pari al 15.25%.

Seguono al secondo e terzo posto quasi appaiate, Snai, con una quota del 12.66% e Sisal,con il 12.64%. A questi tre operatori quasi il 50% della quota mercato.

La Top 10

Completano la top 10, in quarta posizione Bet365, con una quota pari al 11.97%, Eurobet, ferma al 10.62%, che precede in sesta posizione PlanetWin365, con 9.68%, E-Play24, 6.05%, Bwin, 1.99%, Multigioco, 1.64% e in decima posizione William Hill, 1.41%.

