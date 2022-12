Festival di Sanremo 2023: le quote incoronano Ultimo e Marco Mengoni

Dal 7 all’11 febbraio 2023, torna il Festival di Sanremo condotto da Amadeus in onda su Rai 1. Per i bookmaker si preannuncia una sfida a due per la vittoria finale tra Ultimo e Marco Mengoni. Scopri tutte le quote offerte per la vittoria del Festival di Sanremo.

Quote vincente Festival di Sanremo 2023

Mancano ancora più di tre mesi al prossimo Festival di Sanremo 2023, ma i bookmaker hanno già aperto le quote per il vinciotore del Festival della canzone italiana.

Il tabellone delle quote vede al comando Ultimo, offerto vincente a quota 2.60, segue Marco Mengoni, già vincitore a Sanremo con la canzone l’Essenziale, bancato a quota 5.50 e al terzo posto Giorgia, vincitrice nel lontano 1995 con la canzone “Come saprei” offerta a quota 7.

Gli altri cantanti in gara

La vittoria del Festival di Sanremo 2023 di Elodie, paga 9 volte la posta giocata, Lezza si gioca a 11, Madame a quota 13, LDA, figlio di Gigi d’Alessio a 17, stessa quota offerta per la vittoria di Tananai.

A quota 19 troviamo Colapesce di Dimartino e Mara Sattei, a quota 21 Ariete e Levante, a 23 il gruppo dei Modà e Leo Gassman, a quota 34 Mr Rain e Coma Cose, a quota 41 tornano a Sanremo Gianluca Grigniani e Paola e Chiara, a 51 Anna Oxa, Rosa Chemical e Articolo 31.

