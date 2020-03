Scommesse Politiche: il Coronavirus fa male a Donald Trump. Joe Biden lo incalza nelle quote per le Presidenziali USA

Il Coronavirus sta dando anche problemi politici, se ne sta accorgendo Donald Trump dato in calo nei sondaggi, tanto che secondo le quote dei bookmakers il democratico Joe Biden lo ha ormai recuperato e i due si giocano alla pari nella corsa alla Casa Bianca.

Vediamo i Pronostici Elezioni Politiche, concentrandoci anche sulla Politica americana in questo difficile momento. Vediamo le quote per le prossime Presidenziali negli Stati Uniti.

Effetto Covid-19 anche per Trump. Biden lo aggancia, testa a testa nelle quote

Joe Biden ha ormai in tasca la nomination democratica dopo aver ormai scalzato Bernie Sanders, quello che alla vigilia delle primarie del partito era il favorito. Le urne hanno dato altri risultati, così come i sondaggi, e Biden prima ha superato Sanders, e ora è dato in crescita anche nella corsa vera, quella delle Presidenziali USA che porta alla Casa Bianca.

La rielezione di Donald Trump non è più così scontata, come sembrava qualche mese fa, con un economia americana ai massimi livelli e una disoccupazione ai minimi, ma il Coronavirus ha intaccato anche la torre d'avorio del repubblicano che è dato in calo nei sondaggi, tanto che anche i bookmakers si adeguano e danno Trump @1.90, la stessa quota di Biden, una cosa impensabile fino a poco tempo fa, tanto che Biden prima dell'affermazione su Sanders si giocava @16 (mentre Sanders era dato come primo sfidante di Trump alla Casa Bianca, con quota @3.75). Ora Bernie Sanders si gioca @30 volte la posta, come l'altro candidato dalla parte repubblicana, Michael Pence.

Il Covid-19 potrebbe essere per Trump quello che è stato l'Uragano Katrina per Bush nel 2005. Gestire bene questa emergenza sanitaria in un paese come gli States non sarà facile, e Trump si gioca tutto in queste settimane di Coronavirus, tanto che ha fatto passi indietro giganti sulla questione, passando dal sottostimare il pericolo, a chiudere i voli dall'estero, stanziando diversi miliardi per le famiglie.