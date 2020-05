Scommesse Sportive: il calendario della ripresa, tutti gli eventi sportivi da maggio a dicembre 2020. A giugno torna il Golf, da luglio siamo in pista con Formula 1 e MotoGP. Ciclismo da agosto

Dopo la ripartenza del Calcio con la Bundesliga, oggi ci occupiamo degli altri sport principali che torneranno a giocare da qui a fine anno, col calendario degli eventi sportivi da non perdere per tutto il 2020, da maggio a dicembre.

Golf da giugno, Formula 1 e MotoGP in pista da luglio. Ad agosto torna il Ciclismo

MAGGIO

25 maggio NASCAR Coca-Cola 600 Confermato Charlotte (USA)

25-31 maggio TENNIS Campionati Austriaci Confermato Sudstadt (Austria)

28 maggio NASCAR 500 chilometri Charlotte Confermato Charlotte (USA)

31 maggio NASCAR Food City 500 Confermato Bristol (USA)

GIUGNO

7 giugno NASCAR Folds of Honor QuickTrip 500 Confermato USA

10 giugno NASCAR Blue-Emu Maximum Pain Relief 500 Confermato USA

11-14 giugno GOLF PGA Tour – Charles Schwab Challenge Confermato Fort Worth (USA)

13-21 giugno TENNIS Torneo di Nizza Confermato Nizza (Francia)

14 giugno NASCAR Dixie Vodka 400 Confermato USA

15-21 giugno TENNIS Campionati Italiani Confermato Todi (Italia)

18-21 giugno GOLF PGA Tour – RBC Heritage Confermato Hilton Head (USA)

21 giugno NASCAR GEICO 500 Confermato USA

25-28 giugno GOLF PGA Tour – Travelers Championship Confermato Cromwell (USA)

27 giugno NASCAR Kids Free 325 Confermato USA

28 giugno NASCAR Worry-Ree Weather Guarantee 350 Confermato USA

LUGLIO

2-5 luglio GOLF PGA Tour – Rocket Mortgage Classic Confermato Detroit (USA)

3-5 luglio F1 GP Austria 1 Da confermare Spielberg (Austria)

3-5 luglio SUPERBIKE GP Gran Bretagna Da confermare Donington (Gran Bretagna)

5 luglio NASCAR Big Machine Vodka 400 Confermato USA

9-12 luglio GOLF PGA Tour – John Deere Classic Confermato Silvis (USA)

10-12 luglio F1 GP Austria 2 Da confermare Spielberg (Austria)

11 luglio NASCAR Quaker State 400 Confermato USA

16-19 luglio GOLF PGA Tour – The Memorial Tournament Confermato Dublin (USA)

17-19 luglio MOTOGP GP Spagna 1 Da confermare Jerez (Spagna)

19 luglio NASCAR Foxwoods Resort Casino 301 Confermato USA

23-26 luglio GOLF PGA Tour – 3M Open Confermato Blaine (USA)

24-26 luglio F1 GP Gran Bretagna 1 Da confermare Silverstone (Gran Bretagna)

24-26 luglio MOTOGP GP Spagna 2 Da confermare Jerez (Spagna)

AGOSTO

30 luglio-2 agosto GOLF PGA Tour – Barracusa Championship Confermato Reno (USA)

30 luglio-2 agosto GOLF WGC FedEx St. Jude Invitational Confermato Memphis (USA)

31 luglio-2 agosto F1 GP Gran Bretagna 2 Da confermare Silverstone (Gran Bretagna)

31 luglio-2 agosto SUPERBIKE GP Germania Da confermare Oschersleben (Germania)

1° agosto CICLISMO SU STRADA Strade Bianche Confermato Italia

1-2 agosto MOTOCROSS GP Russia Confermato Orlyonok (Russia)

5 agosto CICLISMO SU STRADA Milano-Torino Da confermare Italia

5-9 agosto CICLISMO SU STRADA Giro di Polonia Confermato Polonia

6-9 agosto GOLF PGA Championship Confermato San Francisco (USA)

6-9 agosto RALLY Rally Finlandia Da confermare Finlandia

8 agosto CICLISMO SU STRADA Giro di Lombardia Da confermare Italia

7-9 agosto F1 GP Ungheria Da confermare Budapest (Ungheria)

7-9 agosto MOTOGP GP Repubblica Ceca Da confermare Brno (Repubblica Ceca)

8-9 agosto ATLETICA Campionati Nazionali Da confermare La Spezia (Italia)

8-9 agosto MOTOCROSS GP Lettonia Confermato Kegums (Lettonia)

9 agosto NASCAR Consumers Energy 400 Confermato USA

11 agosto ATLETICA Continental Tour Confermato Turku (Estonia)

12-16 agosto CICLISMO SU STRADA Giro del Delfinato Confermato Francia

13-16 agosto GOLF PGA Tour – Wyndham Championship Confermato Greensboro (USA)

14 agosto ATLETICA Diamond League Confermato Monaco (Monaco)

14-16 agosto MOTOGP GP Austria Da confermare Spielberg (Austria)

15-16 agosto MOTOCROSS GP Svezia Confermato Uddevalla (Svezia)

16 agosto ATLETICA Diamond League Confermato Gateshead (Gran Bretagna)

16 agosto CICLISMO SU STRADA London Classic Confermato Gran Bretagna

16 agosto NASCAR Go Bowling at The Glen Confermato USA

18 agosto CICLISMO SU STRADA Giro dell’Emilia Da confermare Italia

20 agosto ATLETICA Continental Tour Confermato Szekesfehervar (Ungheria)

20 agosto CICLISMO SU STRADA Gran Piemonte Da confermare Italia

20-23 agosto GOLF PGA Tour – The Northern Trust Confermato Norton (USA)

21-23 agosto F1 GP Spagna Da confermare Barcellona (Spagna)

21-23 agosto SUPERBIKE GP Olanda Confermato Assen (Paesi Bassi)

22 agosto CICLISMO SU STRADA Milano-Sanremo Da confermare Italia

22-23 agosto MOTOCROSS GP Finlandia Confermato KymiRing (Finlandia)

23 agosto ATLETICA Diamond League Confermato Stoccolma (Svezia)

23 agosto MOTORSPORT 500 Miglia di Indianapolis Confermato Indianapolis (USA)

23 agosto NASCAR Drydene 400 Confermato USA

24 agosto-13 settembre TENNIS – US Open Da confermare New York (Usa)

25 agosto CICLISMO SU STRADA GP Plouay Confermato Francia

27-30 agosto GOLF PGA Tour – BWM Championship Confermato Olympia Fields (USA)

28 agosto CICLISMO SU STRADA Trofeo Matteotti Da confermare Italia

28-30 agosto F1 GP Belgio Da confermare Spa-Francorchamps (Belgio)

28-30 agosto MOTOGP GP Catalogna Da confermare Barcellona (Spagna)

28-30 agosto SUPERBIKE GP Aragon Da confermare Aragon (Spagna)

29 agosto CICLISMO SU STRADA Memorial Marco Pantani Da confermare Italia

29 agosto NASCAR Coke Zeo Sugar 400 Confermato USA

29 agosto-20 settembre CICLISMO SU STRADA Tour de France Confermato Francia

31 agosto-4 settembre CICLISMO SU STRADA Settimana Coppi & Bartali Da confermare Italia

SETTEMBRE

2 settembre ATLETICA Diamond League Confermato Losanna (Svizzera)

3-6 settembre GOLF European Tour – Porsche European Tour Da confermare Amburgo (Germania)

3-6 settembre RALLY Rally Nuova Zelanda Da confermare Nuova Zelanda

4 settembre ATLETICA Diamond League Confermato Bruxelles (Belgio)

4-6 settembre F1 GP Italia Da confermare Monza (Italia)

4-6 settembre SUPERBIKE GP Portogallo Da confermare Portimao (Portogallo)

4-7 settembre GOLF PGA Tour – Tour Championship Confermato Atlanta (USA)

5 settembre CICLISMO SU STRADA GP Industria & Artigianato Da confermare Italia

5-6 settembre MOTOCROSS GP Turchia Confermato Afyonkarahisar (Turchia)

6 settembre ATLETICA Diamond League Da confermare Parigi (Francia)

6 settembre ATLETICA Continental Tour Confermato Silesia (Polonia)

6 settembre NASCAR Southern 500 Confermato USA

7-14 settembre CICLISMO SU STRADA Tirreno-Adriatico Confermato Italia

8 settembre ATLETICA Continental Tour Confermato Ostrava (Repubblica Ceca)

10-13 settembre GOLF European Tour – BMW PGA Championship Da confermare Virginia Water (Gran Bretagna)

10-13 settembre GOLF PGA Tour – Safeway Open Confermato Napa (USA)

11 settembre CICLISMO SU STRADA GP Quebec Confermato Canada

11-13 settembre MOTOGP GP San Marino Da confermare Misano (Italia)

12 settembre NASCAR Federated Auto Parts 400 Confermato USA

12-13 settembre MOTOCROSS GP Cina Confermato Shanghai (Cina)

13 settembre CICLISMO SU STRADA GP Montreal Confermato Canada

14 settembre ATLETICA Maratona di Boston Confermato Boston (USA)

15 settembre ATLETICA Continental Tour Confermato Zagabria (Croazia)

16 settembre CICLISMO SU STRADA Giro della Toscana Da confermare Italia

17 settembre ATLETICA Diamond League Confermato Roma/Milano (Italia)

17-20 settembre GOLF US Open Da confermare New York (USA)

18-20 settembre F1 GP Azerbaijan Da confermare Baku (Azerbaijan)

18-20 settembre SUPERBIKE GP Catalogna Da confermare Barcellona (Spagna)

19 settembre ATLETICA Diamond League Confermato Shanghai (Cina)

19 settembre NASCAR Bass Pro Shops NRA Night Race Confermato USA

19-20 settembre MOTOCROSS GP in sede da definire Confermato Sede da definire

19-20 settembre MOTORSPORT 24 Ore di Le Mans Confermato Le Mans (Francia)

20 settembre CICLISMO SU STRADA Giro dell’Appennino Da confermare Italia

20 settembre-4 ottobre TENNIS Roland Garros Confermato Parigi (Francia)

20-27 settembre CICLISMO SU STRADA Mondiali Rischio rinvio Aigle-Martigny (Svizzera)

22 settembre CICLISMO SU STRADA Trofeo Regione Lombardia Da confermare Italia

24-27 settembre RALLY Rally Turchia Da confermare Turchia

24-27 settembre GOLF PGA Tour – Corales Puntacana Championships Confermato Punta Cana (Repubblica Dominicana)

25-27 settembre F1 GP Russia Da confermare Sochi (Russia)

25-27 settembre GOLF Ryder Cup Da confermare Kohler (USA)

25-27 settembre MOTOGP GP Aragon Da confermare Aragon (Spagna)

26 settembre ATLETICA Continental Tour Confermato Nairobi (Kenya)

27 settembre ATLETICA Maratona di Berlino Confermato Berlino (Germania)

27 settembre NASCAR South Point 400 Confermato USA

29 settembre-3 ottobre CICLISMO SU STRADA BinckBank Tour Confermato Belgio/Lussemburgo/Olanda

30 settembre CICLISMO SU STRADA Freccia Vallone Confermato Belgio

30 settembre-4 ottobre BASKET Champions League (maschile) – Final Eight Confermato Sede da definire

OTTOBRE

1-4 ottobre GOLF PGA Tour – Sanderson Farms Championship Confermato Jackson (USA)

2-4 ottobre F1 GP Cina Da confermare Shanghai (Cina)

2-4 ottobre MOTOGP GP Thailandia Da confermare Buriram (Thailandia)

3-4 ottobre MOTOCROSS GP Trentino Confermato Pietramurata (Italia)

3-25 ottobre CICLISMO SU STRADA Giro d’Italia Confermato Italia

4 ottobre ATLETICA Diamond League Confermato Eugene (USA)

4 ottobre ATLETICA Maratona di Londra Confermato Londra (Gran Bretagna)

4 ottobre CICLISMO SU STRADA Liegi-Bastogne-Liegi Confermato Belgio

4 ottobre NASCAR 1000Bulbs.com 500 Confermato USA

8-11 ottobre GOLF PGA Tour – Shriners Hospitals for Children Open Confermato Las Vegas (USA)

8-11 ottobre GOLF European Tour – Italian Open Da confermare Italia (sede da definire)

9 ottobre ATLETICA Diamond League Confermato Doha (Qatar)

9-11 ottobre F1 GP Giappone Da confermare Suzuka (Giappone)

9-11 ottobre SUPERBIKE GP Argentina Da confermare San Juan (Argentina)

10 ottobre CICLISMO SU STRADA Amstel Gold Race Confermato Paesi Bassi

10-11 ottobre MOTOCROSS GP Spagna Confermato Intu Xanadù (Spagna)

11 ottobre ATLETICA Maratona di Chicago Confermato Chicago (USA)

11 ottobre CICLISMO SU STRADA Gent-Wevelgem Confermato Belgio

11 ottobre NASCAR Bank of America Roval 400 Confermato USA

14 ottobre CICLISMO SU STRADA Dwars door Vlaanderen Confermato Belgio

15-18 ottobre GOLF European Tour – Open di Spagna Da confermare Madrid (Spagna)

15-18 ottobre GOLF PGA Tour – The CJ Cup Confermato Jeju Island (Corea del Sud)

15-18 ottobre RALLY Rally Germania Da confermare Germania

15-20 ottobre CICLISMO SU STRADA Tour of Guangxi Confermato Cina

16-18 ottobre MOTOGP GP Giappone Da confermare Motegi (Giappone)

17 ottobre ATLETICA Mondiali mezza maratona Confermato Gydnia (Polonia)

17 ottobre ATLETICA Diamond League Confermato Cina (città da definire)

17-18 ottobre MOTOCROSS GP Portogallo Confermato Agueda (Portogallo)

18 ottobre CICLISMO SU STRADA Giro delle Fiandre Confermato Belgio

18 ottobre NASCAR Hollywood Casino 400 Confermato USA

20 ottobre-8 novembre CICLISMO SU STRADA Vuelta di Spagna Confermato Spagna

21 ottobre CICLISMO SU STRADA Brugge-De Panne Confermato Belgio

22-25 ottobre GOLF European Tour – Portugal Masters Da confermare Vilamoura (Portogallo)

22-25 ottobre GOLF PGA Tour – Zozo Championship Confermato Chiba (Giappone)

23-25 ottobre F1 GP USA Da confermare Austin (USA)

23-25 ottobre MOTOGP GP Australia Da confermare Phillip Island (Australia)

23-25 ottobre SUPERBIKE GP Spagna Da confermare Jerez (Spagna)

24-25 ottobre MOTOCROSS GP Belgio Confermato Lommel (Belgio)

25 ottobre ATLETICA Maratona di Venezia Confermato Venezia (Italia)

25 ottobre CICLISMO SU STRADA Parigi-Roubaix Confermato Francia

25 ottobre NASCAR AAA Texas 500 Confermato USA

29 ottobre-1 novembre GOLF WGC HSBC Champions Confermato Shanghai (Cina)

29 ottobre-1 novembre GOLF PGA Tour – Bermuda Championship Confermato Southampton (Bermuda)

29 ottobre-1 novembre RALLY Rally Gran Bretagna Da confermare Gran Bretagna

30 ottobre-1 novembre F1 GP Messico Da confermare Città del Messico (Messico)

30 ottobre-1 novembre MOTOGP GP Malesia Da confermare Sepang (Malesia)

31 ottobre-1 novembre CICLISMO SU STRADA Campionati Italiani Da confermare Veneto (Italia)

31 ottobre-1 novembre MOTOCROSS GP Indonesia confermato Jakarta (Indonesia)

NOVEMBRE

1° novembre ATLETICA Maratona di New York Confermato New York (USA)

1° novembre NASCAR First Data 500 Confermato USA

5-8 novembre GOLF European Tour – Turkish Airlines Open Da confermare Turchia (sede da definire)

5-8 novembre GOLF PGA Tour – Houston Open Confermato Houston (USA)

6-8 novembre F1 GP Brasile Da confermare Interlagos (Brasile)

6-8 novembre SUPERBIKE GP Italia Da confermare Misano (Italia)

7-8 novembre MOTOCROSS GP Asia Confermato Indonesia (città da definire)

8 novembre NASCAR Playoff Championship Confermato USA

12-15 novembre GOLF The Masters Confermato Augusta (USA)

12-15 novembre GOLF European Tour – Nedbank Golf Challenge Da confermare Sun City (Sudafrica)

13-15 novembre MOTOGP GP Americhe Da confermare Austin (USA)

19-22 novembre GOLF World Tour Championship Da confermare Dubai (Emirati Arabi Uniti)

19-22 novembre RALLY Rally Giappone Da confermare Giappone

19-22 novembre GOLF PGA Tour – The RSM Classic Confermato Sea Island (USA)

20-22 novembre F1 GP Vietnam Da confermare Hanoi (Vietnam)

20-22 novembre MOTOGP GP Argentina Da confermare Termas de Rio Hondo (Argentina)

21-22 novembre MOTOCROSS GP Argentina Confermato Neuquen (Argentina)

27-29 novembre F1 GP Bahrain 1 Da confermare Manama (Bahrain)

27-29 novembre MOTOGP GP Valenciana Da confermare Valencia (Spanga)

28-29 novembre MOTOCROSS GP in sede da definire Confermato Sede da definire

29 novembre ATLETICA Maratona di Firenze Confermato Firenze (Italia)

DICEMBRE

3-6 dicembre GOLF PGA Tour – Mayakoba Golf Classic Confermato Playa del Carmen (Messico)

3-6 dicembre GOLF PGA Tour – Hero World Challenge Confermato New Providence (Bahamas)

4-6 dicembre F1 GP Bahrain 2 Da confermare Manama (Bahrain)

11-13 dicembre F1 GP Emirati Arabi Uniti Da confermare Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

11-13 dicembre GOLF PGA Tour – QBE Shooutout Confermato Naples (USA)

15-20 dicembre NUOTO Mondiali in vasca corta – Da confermare Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)