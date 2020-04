Pronostici Table Tennis: alcuni consigli per scommettere al meglio sul Ping Pong

In un palinsesto sportivo distrutto dal Coronavirus, gli scommettitori si stanno riversando sul Table Tennis, partite di ping pong che si giocano da mattina a notte con i tornei: TTstar Series in Repubblica Ceca, Setka Cup in Ucraina e Liga Pro in Russia.

Vediamo alcuni consigli per scommettere al meglio con i pronostici Tennistavolo

Consigli e suggerimenti per scommettere sul Table Tennis

Lo sappiamo che le informazioni che si reperiscono su questo sport e su questi giocatori sono minime, ci si basa molto su quota, variazioni, mercato, rendimenti recenti e precedenti.

In particolare i testa a testa diretti nei precedenti tra due giocatori sono i dati principali, più facili da reperire ma anche più importanti, visto che i giocatori tendono a accumulare decine e decine di partite nel corso della loro carriera contro uno stesso avversario e abbiamo dei dati abbastanza importanti su cui basarci, ma non basta.

Noi stiamo tentando solo giocate in singola o in doppia su testa a testa, ma si possono giocare anche gli handicap e O/U punti totali pure nel Table Tennis, senza dimenticare anche il Live, ma ci sono anche altri punti da tenere in considerazione per migliorare i propri rendimenti, per esempio la mano. Un giocatore destro solitamente ha vita più facile contro un mancino (e viceversa).

Attenzione anche alle tipologie di giocatore, ci sono giocatori più offensivi e altri invece più difensivi. Pure il grip, la presa e la superficie della racchetta che i giocatori utilizzano a volte crea disparità. C'è il sito ufficiale del ITTF dove trovate un database molto interessante che segnala molti giocatori e vi fornisce diverse statistiche, tra cui la mano, la % di vittorie e sconfitte, lo stile di gioco, la presa ecc...

Un altro aspetto importante (in ogni sport) è la motivazione, ovvero se un giocatore ha necessità di vincere una partita o meno. Giocando molto spesso nello stesso giorno non sempre i giocatori danno al 100%, specialmente in tornei minori come quelli che stiamo seguendo in questi giorni (TTstar Series in Repubblica Ceca, Setka Cup in Ucraina e Liga Pro in Russia), e forse andare a cercare gli underdogs, ovvero gli sfavoriti, con le statistiche sopra citate che meglio si adattano contro un determinato avversario, con quote di valore oltre la pari, è la scelta migliore.

