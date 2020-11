Scommesse Boxe: Mike Tyson torna sul ring ed è favorito @1.45 contro Roy Jones Jr

Domenica il mondo della boxe rivedrà Mike Tyson sul ring per una sfida tra leggende contro Roy Jones Jr. Iron Mike a 54 anni suonati si rimette in gioco in un match d'esibizione dove è nettamente favorito rispetto a Roy Jones, di tre anni più giovane.

Novantuno KO in 133 incontri, totali, tra i professionisti per una percentuale del 68% di vittorie prima del limite. Mike Tyson e Roy Jones Jr sono due dei più grandi pugili della storia, e si ritroveranno domani notte, uno contro l’altro, in un match che, nonostante l’età dei due contendenti, 54 per Iron Mike e 51 per Junior, si prospetta molto spettacolare.

Sono passati 14 anni da quando “Iron Mike” ha appeso i guantoni al chiodo, dopo aver concluso la carriera nel 2005 con un record di 50 vittorie (di cui 44 per KO) e 6 sconfitte, negli ultimi mesi Tyson ha pubblicato numerosi video su Instagram e Facebook in cui si allenava duramente.

Roy Jones Junior ha un record di 66 vittorie e 9 sconfitte e nel 2003 da campione del mondo dei pesi medi è riuscito a conquistare anche il titolo dei pesi massimi (nessuno c’era mai riuscito in 106 anni).

Allo Staples Center di Los Angeles, il pugile di New York, che non affronta un incontro da 15 anni, parte però con i favori del pronostico secondo i quotisti Snai che lo vedono vincente con Tyson @1,45 contro il @2,50 del fighter di Pensacola. Tyson, ancora oggi il più giovane della storia a conquistare il titolo dei massimi nel 1986 a poco più di 20 anni, incrocerà i guantoni contro Jones, capace di vincere la cintura in 4 categorie differenti: medi, supermedi, mediomassimi e massimi.

