Coronavirus: gli eventi sportivi annullati. Ferma la Serie A, la Champions League, il Basket e gli Sport USA. Salta anche il GP d'Australia di Formula 1

Il Coronavirus spaventa il mondo, e non solo l'Italia. Nelle ultime ore sono state ufficializzate diverse sospensioni, come quella del GP d'Australia, primo atto del mondiale di Formula 1. Si fermano anche gli Sport Americani.

Vediamo gli aggiornamenti dal mondo degli sport col Coronavirus che sta forzando alla sospensione di tantissimi campionati ed eventi, di tutti gli sport (in aggiornamento).

LO SPORT ITALIANO SI FERMA COMPLETAMENTE FINO AL 3 APRILE. DECISIONE UNANIME DA PARTE DEL CONI E DELLE FEDERAZIONI.

CALCIO

La Serie A e tutte le altre leghe in Italia sono sospese (positivi Rugani e Gabbiadini).

Sospesa anche la Liga almeno per le prossime 2 giornate (Real Madrid è in quarantena).

In Inghilterra invece sembra continuare la Premier League.

Non ci sono notizie di stop nemmeno in Ligue 1 che dovrebbe continuare a porte chiuse fino al 15 aprile

Porte chiuse anche in Germania con la Bundesliga

Porte chiuse in Portogallo.

Eredivisie: tutto fermo fino al 31 marzo.

Tipico Bundesliga (sospeso il prossimo turno).

Superleague svizzera (sospensione del campionato).

Rinviate anche Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid di Champions League.

TENNIS

Il circuito ATP si ferma per sei settimane, si tornerà a giocare soltanto a maggio. Il direttore del Roland Garros Guy Forget ha parlato dell’eventualità di giocare a porte chiuse il torneo.

BASKET

La FIBA ferma Eurolega ed EuroCup di basket.

SPORT AMERICANI

Il Basket NBA è il primo a fermarsi tra gli sport professionistici americani dopo le positività dei due giocatori dei Jazz: Rudy Gobert e Donovan Mitchell. Dal 11 marzo è tutto fermo.

Si ferma anche il College Basket con i tornei di conference annullati. A rischio anche il torneo NCAAB, atto finale della March Madness.

Anche la NHL ha sospeso la stagione di Hockey.

La MLB ha sospeso la Spring training e c'è la possibilità che l'inizio della regular season di Baseball Americano avrà uno slittamento rispetto al 26 marzo.

Anche la MLS, il campionato di Calcio negli USA, sarà fermo per i prossimi 30 giorni.

FORMULA 1

Nonostante i dubbi e le critiche (anche di Hamilton) la FIA sembrava convinta a far iniziare il mondiale di F1 col Gran Premio d'Australia 2020, ma è arrivata la conferma, non si correrà nemmeno lì. Potrebbe saltare anche il GP del Bahrein.

MOTOMONDIALE - MOTOGP

GP d’Argentina rinviato a novembre. Il Mondiale potrebbe iniziare a maggio. Rinviato anche il GP degli USA: non si correrà il 3-5 aprile ma nel weekend del 13-15 novembre ad Austin.

MOTOCROSS

Rinviato il GP d’Argentina che si sarebbe dovuto correre nel weekend del 21-22 marzo.

GOLF

C’è l’ipotesi che il PGA Championship possa affrontare un cambio di sede passando dal Harding Park di San Francisco al TPC Sawgrass che sarà il teatro del Players Championship che si dovrebbe giocare normalmente questa settimana.

VOLLEY

La CEV ha sospeso le partite europee che vedono coinvolte squadre italiane.

SCI ALPINO

Cancellate le gare di Coppa del Mondo di sci Alpino a Kranjska Gora.

BIATHLON

Cancellata la tappa di Coppa del Mondo di biathlon in programma ad Oslo (Norvegia) tra il 20 e il 22 marzo.

PATTINAGGIO ARTISTICO

Cancellati i Mondiali di Montreal in programma a fine mese.

PALLANUOTO

Arriva l’ufficialità dalla LEN: rinviate tutte le partite, al momento, per quanto riguarda le Coppe Europee.

CICLISMO

E’ sempre più a rischio il Giro d’Italia 2020.

AGGIORNATO IL 12-03-2020 19:30:00