Scommesse Calcio: Mbappe favorito su Messi e Ronaldo per il Pallone d'Oro 2020

Per il Pallone d'Oro 2020 sembra una corsa a tre con Kylian Mbappe che stava di poco i mostri sacri: Leo Messi e Cristiano Ronaldo, che si sono combattuti quasi in un testa a testa questo titolo negli ultimi anni. In arrivo il passaggio del testimone verso la giovane stella francese?

La stagione di Calcio è ferma per l'emergenza del Coronavirus. Vediamo i Pronostici Calciomercato e le giocate speciali, come quella sul Pallone d'Oro 2020.

Mbappe favorito su Messi e CR7 per il Pallone d'Oro 2020

Kylian Mbappè, talento francese in forza al PSG, è il grande favorito secondo Eurobet per la vittoria del Pallone d'Oro 2020, in quota @2.75, davanti a Leo Messi @4.50 e a Cristiano Ronaldo @6. Di diverso avviso invece Snai che presenta ovviamente sempre gli stessi 3 protagonisti, ma con quote molto più equilibrate con Mbappe che sale @5 volte la posta assieme a Messi mentre Ronaldo rimane stabile @6. Dietro questo tris di campioni i due bookmakers sono invece concordi a piazzare al 4° posto Sterling @9.

Per la Pulce si tratterebbe del settimo successo, il secondo di fila mentre per CR7 significherebbe recuperare subito proprio su Messi visto che l'argentino è il giocatore che ha vinto più Palloni d'Oro nella storia (6), e il portoghese è subito dietro con 5 riconoscimenti. Lo scorso anno Messi ha vinto di poco su Virgil Van Dijk (solo 3° CR7). Ecco le quote Snai:

Mbappe Kylian 5,00

Messi, Lionel 5,00

Cristiano Ronaldo 6,00

Neymar 12

Salah Mohamed 12

De Bruyne, Kevin 15

Sterling, Raheem 15

Lewandowski, Robert 15

Griezmann Antoine 20

Van Dijk Virgil 20

Mane, Sadio 20

Kane Harry 25

Ramos, Sergio 33

Coutinho, Philippe 50

Bale, Gareth 50

Suarez, Luis 50

Aguero, Sergio 50

Mahrez Riyad 50

Alisson 50

Modric, Luka 50

Hazard Eden 50

Dybala Paulo 50

Pogba, Paul 50

Haland, Erling 50

Werner, Timo 75

Reus, Marco 75

Bonucci, Leonardo 75

Benzema, Karim 75

Sane, Leroy 100

Kroos, Toni 100

Jesus, Gabriel 100

Sancho Jadon 100

Martinez, Lautaro 100

Lukaku, Romelu 100

Ter Stegen, Marc-and 100

Alcantara 100

Son Heung Min 100

De Ligt M 100

Joao Felix 150

Altro 15