Scommesse sportive: il mondo del Calcio in ripartenza. Tutte le date sui campionati al via, dalla Bundesliga alla Veikkausliiga

Cerchiamo di fare il punto della situazione sui campionati che ufficialmente ripartiranno nei prossimi giorni. La prima sarà la Bundesliga tedesca il 16 maggio, con tante ripartenze da oggi al 1 luglio con la Veikkausliiga in Finlandia.

I Campionati di Calcio al via, si riprende con la Bundesliga dal 16 maggio

🇰🇷Corea del Sud, K-League: 8 maggio

In verità il primo campionato a riprendere (oltre a quelli che non si sono mai fermati come Bielorussia, Nicaragua e Turkmenistan) è quello di K-League in Corea del Sud su cui abbiamo parlato molto e fatto anche un articolo di presentazione delle squadre qualche giorno fa. Porte chiuse e nel caso in cui un giocatore o un membro dello staff tecnico dovesse essere contagiato dal Covid-19, la squadra in questione dovrà restare isolata per le due settimane successive, senza disputare le partite in calendario.

🇫🇴Isole Far Oer, Formuladeildin: 9 maggio

Inizia il massimo campionato a 10 squadre on il benestare di OMS e UEFA e con due mesi di ritardo.

🇩🇪Germania, Bundesliga + Zweite Liga: 16 maggio

Il via libera definitivo alla ripresa della Bundesliga e pure della Zweite Liga, la Serie B tedesca, è arrivato dalla Cancelliera Angela Merkel. Leggi il nostro recap con tutte le quote e le statistiche prima dello stop della stagione.

🇭🇺Ungheria, OTP Bank League: 23 maggio

Si inizia con le semifinali della coppa nazionale poi la 26esima giornata sette giorni dopo.

🇨🇿Repubblica Ceca, 1 Liga: 25 Maggio

Il 25 maggio dovrebbe riprendere anche la prima lega di calcio in Repubblica Ceca che si era fermata con la 24° giornata.

🇵🇱Polonia, Ekstraklasa: 27 Maggio

In Polonia mancano 4 giornate di regular season prima dei gruppi di playoffs Championship e retrocessione.

🇩🇰Danimarca, Superliga: 29 Maggio

In Danimarca la Superliga si era fermata alla 24° giornata. Qui di giornate di regular season ne mancano solo 2 prima dei playoffs.

🇷🇸Serbia, Superliga: 30 maggio

Nuovo format: si completeranno i quattro turni restanti del campionato, senza però play-off e play-out. Si riprenderà a giocare il 30 maggio e l’ultima giornata sarà il 20 giugno. La Coppa nazionale si giocherà, invece, dal 3 al 24 giugno.

🇭🇷Croazia, 1 HNL: 30 maggio

Si inizia il 30 maggio con la coppa nazionale mentre il campionato croato HNL tornerà dal 5 giugno.

🇹🇷Turchia, Super Lig: 12 giugno

I campionati di calcio in Turchia, tra gli ultimi a fermarsi, riprenderanno nel fine settimana dal 12 al 14 giugno.

🇸🇪Svezia, Allsvenskan, 14 giugno

Per l'Allsvenskan si parla dell'inizio del campionato il 14 giugno, e anche su questo campionato abbiamo scritto un articolo di preview con quote e tante statistiche interessanti.

🇫🇮Finlandia, Veikkausliiga: 1 luglio

Ultimo paese scandinavo a riprendere, in Finlandia si terminerà il 21 novembre. Vi saranno delle restrizioni, ad esempio non saranno ammesse oltre 400 persone sugli spalti. Gli allenamenti per i club sono previsti a partire da giugno.

I campionati in attesa di una data per ripartire

🇮🇹Italia, Serie A

Col nuovo DPCM di Conte, come preannunciato dal Primo Ministro domenica 26 aprile, la Serie A potrebbe riprendere gli allenamenti da lunedì 18 maggio con le sedute collettive. La data di ripartenza del campionato, invece, non è stata ancora stabilita.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Inghilterra, Premier League

Si discute di un ritorno l'8 giugno, data ancora non ufficiale.

🇪🇦Spagna, Liga

Il Consiglio Superiore dello Sport ha approvato il protocollo della Liga per la ripartenza del campionato, concedendo il via libera ai test sierologici sui calciatori con sintomi dal 4 maggio. La volontà dei club sarebbe quella di ripartire con gli allenamenti la prossima settimana in vista di un possibile ma non ancora certo ritorno in campo per concludere il campionato.

🇬🇷Grecia, Superleague

Si attende l'ufficialità per la prima della Superleague ellenica già dal 15 maggio.

🇦🇹Austria, Tipico Bundesliga

Anche qui si parla di una ripresa la prossima settimana anche se si attende l'ufficialità.

🇵🇹Portogallo, Primeira Liga

Il Primo Ministro Fernando Gomes ha autorizzato il ritorno della Primeira Liga a partire da fine maggio e tutti i club sono già tornati ad allenarsi in campo.

🇷🇺Russia, Russian Premier League

La Premier League e la Federcalcio russa hanno annunciato un piano per far ripartire il calcio il 21 o il 28 giugno. Ci sono ancora otto giornate da disputare e la deadline per la chiusura del torneo è il 2 agosto.

🇨🇭Svizzera, Super League

A partire dall’11 maggio, gli allenamenti saranno di nuovo praticabili a condizione di applicare piani di tutela e prescrizioni d’igiene. Il Governo elvetico ha fatto intendere che se il trend dei contagi dovesse rimanere quello delle ultime settimane, i campionati professionistici potranno ripartire dall'8 giugno a porte chiuse. Lugano e Sion sarebbero, invece, le società più convinte in un annullamento della stagione.

🇨🇳Cina, Chinese Super League

Il campionato di calcio potrebbe scattare a inizio luglio: il Paese asiatico è in Fase 3, e nei prossimi giorni il Governo potrebbe già delineare la data di partenza della Super League, la massima serie.

I campionati definitivamente sospesi

🇳🇱Olanda, Eredivisie

(Decisione ufficiale del 24 aprile).

🇫🇷Francia, Ligue 1

(Decisione ufficiale del 28 aprile).

🇧🇪Belgio, Jupiler Pro League

(Decisione ufficiale del 6 maggio).