Scommesse Calcio: i campionati che riprendono questa settimana: Estonia, Costarica, Burundi, Repubblica Ceca e Ungheria

Tutti aspettavamo la Bundesliga dal 16 maggio, e ora aspettiamo a giugno la Premier League e la Liga Spagnola mentre la Serie A sembra ancora in alto mare, ma nella settimana dal 18 al 24 maggio 2020 riprendono altri campionati di calcio in giro per il mondo, vediamo quali e facciamo il punto della situazione vedendo anche le quote antepost e del prossimo turno alla ripresa.

Ultime notizie dal mondo dei Pronostici Vincenti Calcio con i campionati che riprenderanno questa settimana, dopo che lo scorso weekend abbiamo assistito alla ripresa delle ostilità in Germania con la 26° giornata di Bundesliga.

Dopo la Germania questa settimana torna il Calcio in Estonia, Costarica, Burundi, Repubblica Ceca e Ungheria

Il campionato più atteso, quello tedesco di Bundesliga, ha ripreso a porte chiuse il 16 maggio e questa settimana sono tanti altri i campionati di calcio pronti a riprendere. Martedì per esempio si giocherà la 2° giornata di Meistriliiga, il campionato che in Estonia era appena iniziato ed era stato sospeso ad inizio marzo dopo una sola giornata. Si torna in campo martedì 19 maggio con 3 partite dalle ore 18. Ad aprire le danze saranno Fc Kuressaare - Nomme Kalju, con gli ospiti decisamente favoriti @1.28, come è favorita @1.18 la squadra in trasferta anche in Tall Legion - Levadia Tallinn mentre in Paide Linnam - Tulevik i padroni di casa si giocano @1.07.

Martedì sera, alle ore 23:00 italiane, torna in campo anche la Primera División di Clausura in Costa Rica con Guadalupe-Limon, ovviamente anche qui a porte chiuse e stadi vuoti per questa 16° giornata. Prima della pausa il Guadalupe era al 6° posto con 21 punti, 7 in più del Limon che in questa trasferta è sfavorito quasi @4 volte la posta. Nella notte, alle 4, sono in campo anche Cartagines-Alajuelense con gli ospiti leggermente favoriti @2.30, per quella che è la seconda in classifica. Il turno continuerà mercoledì notte.

Giovedì si torna in campo alle 15:30 anche in Burundi con la 24° giornata di Premier League tra Musongati-Atletico Olympic. Questo è stato uno degli ultimi campionati a fermarsi e lo abbiamo anche seguito in un paio di giornate. Al momento al comando c'è il Le Messager Ngozi con 4 punti in più, ma anche una partita giocata in più, proprio sul Musongati che alla ripresa sfida l'Atletico Olympic solo 11° ma in grande forma prima dello stop con 4 vittorie su 5 partite.

Sabato 23 maggio è invece il turno dell'Armenia e della sua Premier League interrotta dopo 17 giornate. Si riprende subito forte con Shirak-Lori (4° contro 3°) e con Pyunik-Ararat Armenia, con gli ospiti che al momento sono in testa al campionato con 33 punti, 2 in più del Alashkert (ma anche una partita in più) e 4 in più del Lori che però di partite ne ha giocate 2 in meno rispetto al Ararat.

L'appuntamento più atteso di sabato è però quello in Repubblica Ceca dove riprende la 1.Liga con Teplice-Liberec, sfida valida per la 23° giornata di un campionato finora dominato dallo Slavia Praga. Attenzione anche all'Ungheria che nel weekend torna in campo con le semifinali della coppa nazionale di andata con Mezokovesd-MOL Fehervar e MTK Budapest-Honved. Dalla settimana successiva riprende anche il campionato di OTP Bank Liga interrotto alla 25° giornata, ma già da questo sabato si recupera la sfida della 1° giornata che non andò in scena: Ferencvaros-Debrecen

Inutile che vi dica che nel fine settimana continuano anche la Bundesliga e i campionati minori che abbiamo imparato a conoscere nostro malgrado, ovvero Bielorussia, Isole Far Oer, Corea del Sud e Tagikistan mentre parlando di Asia vi segnaliamo che si torna in campo anche in Vietnam con tanti match validi per la coppa nazionale, la Vietnamese Cup, in programma tra sabato e domenica.

