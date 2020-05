Scommesse Calcio: i campionati che riprendono questa settimana: Polonia, Danimarca, Serbia, Israele, Lituania, Montenegro ed Ucraina

La settimana scorsa sono ripresi diversi campionati (o coppe), come quelli in Repubblica Ceca e in Ungheria, ma in Europa questa settimana tornano in campo anche in Polonia, Danimarca, Serbia, Israele, Lituania, Montenegro ed Ucraina. Vediamo tutte le date e i programmi di calcio per la settimana dal 25 al 31 maggio.

Ultime notizie dal mondo dei Pronostici Vincenti Calcio con i campionati che riprenderanno questa settimana.

25-31 Maggio 2020: si torna a giocare in Polonia, Danimarca, Serbia, Israele, Lituania, Montenegro ed Ucraina

Questa settimana tornano in campo molti campionati di calcio o coppe nazionali. Si inizia da martedì con la Repubblica Ceca che ha in programma la 25° giornata di 1.Liga, ma che abbiamo già visto in campo nel weekend con un recupero. Anche in Ungheria si è tornati in campo lo scorso fine settimana con l'andata delle semifinali della coppa nazionale e poi da mercoledì torna anche il campionato di OTP Bank Liga con la 26° giornata.

Inoltre questa settimana non dimenticate che da mercoledì c'è il turno infrasettimanale in Germania con la 28° giornata di Bundesliga e l'atteso big match Borussia Dortmund-Bayern Monaco. Passando ai campionati che tornano per la prima volta c'è la Superliga in Danimarca che riprende giovedì con Aarhus-Randers che aprono le ostilità con un recupero della 21a giornata.

Venerdì 29 si torna a vedere Calcio anche in Austria con la ÖFB Cup e pure in Serbia con la 27° giornata di Super Liga. Da sabato coppa nazionale anche in Croazia con le semifinali, e diamo il benvenuto al ritorno in campo anche in Israele con i Play-Offs Championship della Ligat ha'Al e in Lituania con la 2° giornata di A Lyga. Infine torneranno anche la Prva Crnogorska Liga in Montenegro (24° giornata) e i playoffs Championship e Retrocessione per la Premier League in Ucraina.

