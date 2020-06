Scommesse Calcio: i campionati che riprendono questa settimana: Portogallo, Austria, Grecia, Albania, Croazia, Slovenia, Bulgaria e Romania

Continua la serie di campionati di Calcio in ripresa dopo la sosta forzata per l'emergenza Coronavirus. Si inizia alla grande da mercoledì col ritorno di uno dei campionati più importanti, quello di Primeira Liga in Portogallo, e si continua ogni giorno fino a domenica con la Grecia.

Ultime notizie dal mondo dei Pronostici Vincenti Calcio con i campionati che riprenderanno questa settimana.

1-7 Giugno 2020: si torna a giocare in Portogallo, Austria, Grecia, Albania, Croazia, Slovenia, Bulgaria e Romania

Un altra settimana, la prima di giugno, che ci porta le riprese di tanti altri campionati di Calcio in giro per l'Europa. Il primo sia per importanza che per ordine cronologico è quello portoghese di Primeira Liga che era stato interrotto dopo 24 giornate col solito testa a testa tra Porto e Benfica. Dal 3 giugno si torna in campo con Portimonense-Gil Vicente poi il resto delle partite del 25° turno nei giorni successivi fino a domenica. Ovviamente si torna in campo in Portogallo, ma con stadi chiusi. Vediamo le statistiche di questo campionato fino alla pausa. Prima dello stop in Portogallo il fattore campo non era così determinante visto solo il 39.81% di segni 1, vicini alle percentuali delle vittorie in trasferta (34.26%). Completano il quadro un 25.93% di Pareggi. La Primeira Liga rimane anche un campionato da Under 2.5 (57.87%) e da Gol NO (52.31%).

Mercoledì 3 giugno torna anche la Super League in Albania con le 5 partite in contemporanea alle 17, ad eccezione di Partizani-Skenderbeu alle ore 20. In classifica comanda il Tirana con 53 punti, 9 di vantaggio sul Kukesi, e titolo ad un passo. Qui le statistiche ci parlano di un campionato in cui quasi il 47% delle partite viene vinta dalle squadre di casa, con solo il 24.62% di vittorie in trasferta, un dato addirittura più basso dei Pareggi (28.46%), davvero un dato anomalo. Più chiaro il dato sulle reti, questo campionato è da Under 2.5 (56.15%) e da Gol NO (53.85%).

Venerdì 5 giugno tocca all'Austria con la 2.Liga, la cadetteria che era stata fermata dopo 19 giornate. Nel weekend spazio poi al campionato principale, la Tipico Bundesliga col Gruppo Retrocessione al sabato e i Play-Offs Championshis alla domenica. Le statistiche del campionato austriaco sono anche più particola ririspetto a quelli albanesi visto che nella Tipico si sono viste più vittorie in trasferta (39.39%) che vittorie interne (35.61%). Qui la prevalenza degli Over 2.5 è però netta con un impressionante 66.67% (più modesti i Gol SI comunque al 56.06% un dato alto).

Venerdì è anche il giorno del ritorno del calcio in Bulgaria con la Parva Liga che riprende dalla 25° giornata. Comanda il Ludogorets che nonostanteuna partita in meno ha 9 punti di vantaggio sul Lokomotiv Plovdiv al 2° posto, e protagonista nella partita del ritorno in campo contro l'Etar alle 17.45 mentre in serata toccherà Levski-Ludogorets. Prima dello stop in Prva Liga vedevamo il 43.71% di vittorie in casa e solo il 29.94% di 2 (X al 26.35%). Questo è anche un campionato da Under 2.5 (56.89%) e da Gol NO (55.09%).

Venerdì Hajduk Split-Zapresic riaprono le ostilità anche in Croazia con la 27° giornata di 1.HNL che prima della pausa era comandata dalla Dinamo Zagabria con 65 punti, 18 in più del Rijeka al 2° posto. In Croazia il fattore campo è determinante col 53.08% di vittorie delle squadre di casa e solo il 23.08% di vittorie in trasferta, meno anche dei Pareggi (23.85%). Il calcio in Croazia continuerà nel weekend, ma si era già visto la settimana scorsa con la coppa nazionale.

Rimaniamo in zona ex Jugoslavia con la Prva Liga in Slovenia, sempre al via da venerdì con Aluminij-Mura e Celje-Rudar e una 26° giornata che continuerà nel weekend. Dopo 25 giornate il Ljubljana è al comando con 5 punti di vantaggio sul Celje. In Slovenia 44.8% di vittorie in casa e solo il 28% di 2 (Pareggi al 27,2%). Nette anche le statistiche da Over 2.5 (56%) e soprattutto da Gol SI (58.4%).

Sabato 6 giugno torna anche un campionato di calcio importante, quello di Super League in Grecia, che era stato interrotto nei playoffs. Si torna con Panionios-Volos e Xanthi-Atromitos del gruppo retrocessione, oltre ad Aris-OFI Crete nel playoffs championship. Domenica si continua con AEL Larissa-Asteras per la retrocessione e i big match per il titolo: PAOK-Olympiakos e AEK-Panathinaikos. In Grecia abbiamo visto quasi il 49% di vittorie interne e poco più del 25% di vittorie in trasferta. La Super League anche quest'anno si stava confermando un campionato da Under 2.5 (53.85%) e Gol o (53.85%).

Chiudiamo con la Romania e la Liga 1 a sua volta interrotta con i playoffs retrocessione e championship che ritroveremo sabato con tutte le squadre in campo in contemporanea alle ore 20 per un totale di 7 partite. Le statistiche del campionato rumeno ci raccontano di un 46.15% di vittorie per le squadre di casa in 26 turni (26.37% di 2 e 27.47% di X). La Liga 1 è anche un campionato da Over 2.5 (53.3%) e Gol Si (54.4%).

