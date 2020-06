Scommesse Calcio: i campionati che riprendono questa settimana: Spagna, Turchia, Coppa Italia, Coppa di Svizzera, Lettonia, Svezia e Finlandia

Un altra settimana di ritorni dei campionati di calcio in giro per l'Europa. Anzi, questa è la settimana del ritorno del grande calcio visto che torna la Liga spagnola ma anche il calcio scandinavo, su tutti l'Allsvenskan svedese. Ritorna il calcio anche nel belpaese con le semifinali di Coppa Italia!

Ultime notizie dal mondo dei Pronostici Vincenti Calcio con i campionati che riprenderanno questa settimana.

8-14 Giugno 2020: si torna a giocare in Spagna, Turchia, Coppa Italia, Coppa di Svizzera, Lettonia, Svezia e Finlandia

Giovedì 11 giugno 2020, alle ore 22.00, è la data della ripresa della Liga spagnola che riaprirà i battenti dalla 28a giornata col derby Siviglia-Betis, e poi si continuerà con 2 partite al martedì, altre 4 al mercoledì e le ultime 3 in programma per giovedì. Praticamente si giocherà ogni giorno da qui in avanti, preparatevi.

Il giovedì è il ritorno anche del calcio in Finlandia con l'inizio della Kakkonen, praticamente la serie c finnica che vedrà MiPK-Keski Uusimaa ad aprire la stagione. La Kakkonen con i suoi 3 gironi tornerà poi nel weekend. Per quanto riguarda la prima categoria del calcio in Finlandia, la Veikkausliiga, bisognerà aspettare ancora un pò visto che si tornerà in campo con la 1a giornata dal primo luglio.

Venerdì 12 giugno riflettori puntati in Turchia, con la Super Lig che è stato uno degli ultimi campionati a fermarsi in Europa, alla 27a giornata che tornerà con Fenerbahce-Kayserispor e Goztepe-Trabzonspor. In Turchia si continuerà poi nel weekend e fino al posticipo di lunedì sera con Sivasspor-Denizlispor.

Il 12 giugno è però soprattutto la data del ritorno del calcio nel Belpaese, e in particolare con i ritorni delle semifinali di Coppa Italia. Si inizia con Juventus-Milan di venerdì sera, mentre sabato tocca a Napoli-Inter.

Anche in Svizzera si utilizza la coppa nazionale giunta ai quarti di finale, per tornare in campo col calcio, e domenica 14 giugno saranno Lausanne-Basilea a riaprire le danze. Domenica torna anche il calcio in Lettonia con la 17a giornata di Optibet Virsliga e le prime 2 partite in programma.

Chiudiamo in Svezia visto che domenica 14 giugno tornano in campo tutte le categorie e i campionati di calcio ad iniziare ovviamente dal principale, l'Allsvenskan che inizia con una prima giornata da 5 partite da mezzogiorno e lungo tutto il pomeriggio di domenica, mentre lunedì un triplo posticipo chiuderà il primo turno di un altro campionato di calcio scandinavo importante che torna ad arricchire le lavagne degli scommettitori e degli appassionati di calcio.

