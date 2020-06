Scommesse Calcio: i campionati che riprendono questa settimana: Italia Serie A + Serie B, Inghilterra Premier League + Championship, Norvegia Eliteserien, Russia e Svizzera

Questa settimana si completano le ripartenze più importanti del calcio europeo che ancora mancavano, con alcune ciliegine sulla torta per gli amanti del grande calcio e delle scommesse sportive. Ovviamente la Serie A (ma anche la Serie B) senza scordare il ritorno della Premier League inglese dal 17 giugno (e la Championship neol weekend). Queste sono sicuramente le notizie più attese ma torna in campo anche l'Eliteserien in Norvegia e la Premier League Russia.

Ultime notizie dal mondo dei Pronostici Vincenti Calcio con i campionati che riprenderanno questa settimana.

15-21 Giugno 2020: si torna a giocare in Italia, Inghilterra, Norvegia, Russia e Svizzera

Settimana importantissima quella dal 15 al 21 giugno 2020. Continuano la Bundesliga e la Liga, ma da mercoledì 17 giugno (quando si gioca la finale di Coppa Italia Napoli-Juventus) riprende anche la Premier League inglese. In Inghilterra poi nel fine settimana torna anche la cadetteria più importante del mondo, la Championship.

Dopo aver avuto i primi assaggi di calcio azzurro con la Coppa Italia, dal 20 giugno torna anche il campionato con i 4 recuperi della 25a giornata di Serie A e due giorni dopo si torna subito in campo con la 27a giornata. In Italia si rivede anche la Serie B che torna in campo il 17 giugno col recupero della 25a giornata, e anche qui dal 19 giugno si torna subito in campo con la ripresa del normale calendario dalla 29a giornata.

Un altro campionato molto atteso al via è quello di Eliteserien in Norvegia dove si inizia con la 1a giornata il 16 e 17 giugno 2020. Nel weekend riprendono anche due campionati minori in Europa, ma comunque interessanti e che abbiamo spesso seguito con i nostri articoli di analisi e scommesse. Parliamo della Premier League in Russia che torna nel weekend dal 19 giugno con la 23a giornata, e anche la Super League in Svizzera che era stata fermata dopo 23 giornate. Dal 19 giugno si torna in campo anche qui con la 24a giornata.

