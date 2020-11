Scommesse Calcio: il Tottenham in Premier League e il Real Sociedad in Liga possono essere le sorprese nei campionati in Inghilterra e Spagna

In Inghilterra e in Spagna ci sono al comando di Premier League e Liga due sorprese. In Inghilterra Mourinho torna protagonista col suo Tottenham, in Spagna il Real Sociedad di David Silva continua a sorprendere.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio con quote di riferimento Snai e Betaland. Ascolta il nostro podcast su YouTube, il BETITALIAWEB DAILY SHOW.

Premier League: Mourinho nuovamente protagonista, il Tottenham è in testa

La vittoria sul Manchester City, la quarta consecutiva in campionato, è fin qui il culmine di una stagione iniziata benissimo e che apre un nuovo orizzonte al Tottenham. Mourinho batte il grande rivale Guardiola e si conferma in testa alla Premier League, alla pari con il Liverpool.

Un piccolo traguardo premiato in maniera significativa dai bookmaker, che a inizio stagione avevano snobbato gli Hotspurs nella corsa per il titolo: da quota @41,00 offerta ad agosto, il trionfo del Tottenham è ora crollato @6,00, in terza posizione dietro il Liverpool @2,30 e il Manchester City @3.75, che nonostante l'avvio disastroso in campionato (solo dodicesimo a -8 dalla vetta) resiste anche in quota. Alle spalle di Mou e i suoi va all'attacco anche il Chelsea @6,00, terzo in classifica, mentre per il Leicester, quarto, l'offerta si impenna @34,00.

Liga: il Real Sociedad non si ferma. Crolla @15 la quota per il titolo spagnolo

Doveva essere la ciliegina sulla torta, il regalo di Lotito per il ritorno in Champions League dopo tanti anni ed il top player che avrebbe fatto infiammare il tifo biancoceleste. David Silva, dopo 10 anni di successi con la maglia del Manchester City, in estate è stato ad un passo dalla Lazio, ma poi è saltato tutto. Il “Mago” ha scelto di fare rientro in Spagna, legandosi alla Real Sociedad, imprimendo forse la svolta per il club basco. Lo credono anche i betting analyst dopo aver assistito alle brillanti prestazioni di Silva che ha portato il club di San Sebastian al comando della Liga con 23 punti in 10 giornate.

Nonostante l’Atletico Madrid, secondo a quota 20, abbia ben due partite da recuperare, i bookmaker lanciano la volata scudetto offrendo il successo della Real Sociedad @15,00. Un taglio nettissimo paragonato alla quota di inizio stagione, quando Silva e compagni erano dati @200,00. A dominare ancora la lavagna delle quote antepost in Liga è il Real Madrid @2,50. Lo segue l'altra squadra di Madrid, l'Atletico @2,75 e il Barcellona più staccato @4,50. Il Siviglia chiude la top five con una quota di @34,00.