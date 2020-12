Scommesse Pallone d’Oro 2021: Mbappé e Lewandowski staccano Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Ci sono anche Verratti @100 e Immobile @250

Dopo il difficile 2020 si pensa già al prossimo anno e a chi sarà il Pallone d’Oro 2021. Il grande favorito è Kylian Mbappè davanti a Robert Lewandowski che staccano anche il duo più vincente: Messi e CR7. Marco Verratti in lavagna e con quota in tripla cifra @100, Immobile ancora più indietro @250.

Vediamo analisi e Pronostici Calcio andando a vedere le quote antepost sul prossimo Pallone d’Oro dell'edizione 2021.

Mbappé e Lewandowski favoriti su Messi, Neymar e CR7

Bypassata l’edizione 2020, l'attenzione dei bookmaker è già puntata sul Pallone d’Oro 2021. La lista dei candidati è pronta sul tabellone Stanleybet.it: il favorito è Kylian Mbappè del Paris Saint Germain, quotato @3,50, seguito da Robert Lewandowski @5,00.

Terzo gradino del podio per Leo Messi @6,00, mentre parte più staccato Neymar @10 alla pari con l’opzione “Altro”. Bilancio esiguo per i calciatori italiani. Il primo in lizza è un compagno del superfavorito Mbappè, ovvero Marco Verratti. Il centrocampista del Psg si gioca però @100,00, mentre il secondo italiano in graduatoria è Ciro Immobile @250,00 la quota per l’attaccante della Lazio. Rimanendo più vicino ai favoriti, completano la top ten Cristiano Ronaldo @12, De Bruyne @15, Salah @17 e Mané @20.

